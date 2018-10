Marín (Cs) afea a la presidenta falta de inversiones y ella le recrimina que "toca la partitura" escrita por Rivera

Actualizado 27/09/2018 13:55:16 CET

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha afeado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la falta de inversiones en la comunidad y que no aclare los niveles de ejecución presupuestaria actuales mientras, de su lado, la presidenta le ha recriminado que su labor sea la de "tocar la partitura" escrita por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. "La partitura la escribe Rivera, usted la toca y desafina", ha dicho Díaz.

Marín ha interpelado a la presidenta durante la sesión de control de este jueves en el Parlamento y le ha instado a detallar cuáles son los niveles de ejecución presupuestaria a fecha de hoy. Además de preguntarle por la cifra, el dirigente de Ciudadanos en Andalucía ha recordado a Díaz que "gestionar no es gastar" y que hay "muchas cuestiones" que se concretaron en el acuerdo de investidura sobre las que el Gobierno andaluz no ha invertido.

Por eso, ha afeado que con el presupuesto autonómico "se hayan pagado las facturas, el alquiler y a los trabajadores", pero se haya "olvidado" de las "partidas que van para hacer política y que benefician a los ciudadanos y a las empresas". "Usted gobierna por inercia, hace lo que tiene que hacer como uno cuando tiene hambre y sabe que tiene que comprar comida, pero hay otras cosas que olvida", ha insistido Marín, quien ha asegurado que la "forma" de gobernar del PSOE es "recortar inversiones" públicas.

En este punto, el dirigente del partido naranja ha señalado las inversiones "pendientes" como las obras del puerto de Carboneras, la desaladora del Almanzora, ambas en Almería, la conexión ferroviaria en Sevilla entre Santa Junta y el aeropuerto o la canalización de la presa de Rules, entre otras.

Estas actuaciones, según ha dicho, "antes eran culpa de Mariano Rajoy", pero ahora "son culpa de Pedro Sánchez", por lo que ha preguntado a Díaz si le ha trasladado estas cuestiones al presidente del Gobierno como hizo a Rajoy cuando ostentaba el cargo.

"¿Se da cuenta de la cantidad de acuerdos que firmamos en materia de inversiones e infraestructuras que no se han cumplido?", ha preguntado Marín, quien ha detallado que la Junta tiene "1.640 millones para invertir en Andalucía en dos meses y medio", aunque teme que la gestión de los socialistas en la Junta "se haya parado" en su costumbre de "recortar".

Por último, ha remachado a la presidenta que "hay que ser más humildes" y "reconocer cuando las cosas no se están haciendo bien". "Si me dice que el 86 o 96 por ciento del presupuesto se va a ejecutar estaría bueno, sino no estaría haciendo su trabajo", ha concluido.

EJECUCIÓN "MUY POR ENCIMA" A LA DE 2017

De su lado, la presidenta de la Junta ha contestado a Marín que si compara los datos de ejecución presupuestaria del año 2017 con los que corresponden a este año "el nivel está muy por encima". Aunque Díaz no ha detallado porcentaje, sí ha criticado que Marín reste importancia a lo ejecutado, por ejemplo, en materia de sostenibilidad de los servicios porque "pagar colegios, más profesores y becas para los universitarios que aprueben también es gobernar".

Además, Díaz ha indicado a Marín que algunas de las inversiones pendientes que ha citado son de carácter estatal y, si no están a punto, es porque fuerzas como las de Ciudadanos "avalaron" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de Mariano Rajoy que "atropellaron" en materia de inversiones a Andalucía.

"Ha anunciado incluso que no va a apoyar unos presupuestos de Sánchez aunque vayan a ser comprometidos con Andalucía, además cuando se trata de intereses nacionales a su fuerza le importa Andalucía lo justito", ha criticado, el tiempo que ha aconsejado al dirigente de Ciudadanos que no opine sobre inversiones en Andalucía porque, al apoyar los presupuestos del PP, no tiene "credibilidad".

Por último, la presidenta de la Junta ha lamentado que Marín limite sus labores en Andalucía a seguir la "partitura" que escribe Albert Rivera desde Madrid y, aun así, "desafine" en la comunidad andaluza. "Lamento que nos quedan muchos más capítulos por ver en los que tendremos al señor Albert Rivera diciendo tóquela otra vez, señor Marín", ha ironizado la presidenta de la Junta.