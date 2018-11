Marín (Cs) celebra que las encuestas reflejen que "hay un partido que le puede ganar" al PSOE-A

Publicado 12/11/2018 15:18:20 CET

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha celebrado que una de las encuestas electorales publicada este lunes reflejen buenos resultados para su formación que, por primera vez, "haya un partido que le puede ganar" al PSOE-A unos comicios en la comunidad.

Marín se ha referido así a un sondeo publicado por 'El Español' donde se pone de manifiesto que el PSOE ganaría las elecciones autonómicas del 2 de diciembre en Andalucía con el 30,2 por ciento de los votos y entre 36 y 38 escaños, 7,8 puntos por delante de Ciudadanos (Cs), que ascendería al segundo lugar con el 22,4 por ciento de los sufragios y entre 24 y 26 diputados.

Estos datos contienen, a su juicio, tres mensajes. Uno de ellos es que Ciudadanos es "el partido que más crece" en Andalucía y el "único" que lo hace "realmente". En segundo lugar, otro detalle es que Ciudadanos "triplica" ya los resultados que obtuvo en el año 2015 y, por último, Marín ha resaltado que "por primera vez hay un partido que le puede ganar las elecciones" al PSOE en Andalucía.

Todo esto, según ha dicho, es el "resultado de un trabajo que se viene haciendo durante estos años" donde los andaluces "han valorado la utilidad" del partido naranja, así como "las propuestas de regeneración". "Agradecemos ese respaldo que hoy muestran los sondeos", ha apuntado el candidato, quien ha subrayado que todo lo anterior "no es algo que diga Ciudadanos" sino que son datos que provienen de las "decisiones de las personas que han participado en ese sondeo".

El presidente de Cs, Albert Rivera, respecto a Andalucía ha apuntado que los sondeos muestran que el PSOE y el PP pierden votos mientras que Ciudadanos "podría duplicar o incluso triplicar" sus resultados de 2015, y esta comunidad "podría ser el primer paso de un cambio político liderado por Cs".

CAMBIO O CS A LA OPOSICIÓN

Además, Rivera ha reiterado que en Andalucía no volverán a apoyar a Susana Díaz como presidenta porque 40 años de un mismo partido gobernando una comunidad autónoma "son suficientes". "O propiciamos un cambio o nos vamos a la oposición", ha explicado.

De su lado, el secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, se ha pronunciado también sobre la campaña para las elecciones andaluzas, un periodo que ve con "optimismo" porque "son cada vez más andaluces los que piensan que 40 años de gobierno del PSOE es suficientes". Sobre las encuestas ha celebrado también que reflejen que "Ciudadanos es el partido que más crece", por lo que considera factible que "pueda aspirar a dar el cambio" a Andalucía.

Para Villegas, la formación naranja en Andalucía es la "herramienta útil" para que los andaluces tengan un "gobierno diferente" que no sea "no el de los 40 años del PSOE" ni el del PP de Juanma Moreno que "no acaba de funcionar". "Nosotros no nos ponemos límite, esperamos liderar la nueva etapa de cambio en Andalucía", ha concluido.