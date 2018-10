Marín pide acabar con "40 años de práctica dictadura socialista": PSOE y corrupción son "la historia interminable"

Actualizado 29/10/2018 14:53:02 CET

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que los andaluces dirán el día 2 de diciembre, fecha de las elecciones autonómicas, "basta ya" a los "40 años de práctica dictadura socialista" y ha lamentado que este lunes, "una vez más, las portadas de los medios de comunicación sean para los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sentados en el banquillo" con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, advirtiendo de que "el PSOE y la corrupción parecen una historia interminable".

Tras visitar a una carpa informativa de su formación en la plaza de San Lorenzo de Sevilla, ha destacado la aprobación de su programa electoral este fin de semana por unanimidad, "un proyecto hecho desde Andalucía" y que permite "mirar al futuro con optimismo, dando soluciones a los graves problemas de la región".

Así, "frente a los 30 años de gobierno socialista en el banquillo", representados en Chaves y Griñán, Millán subraya que el día 2 de diciembre empezará "una nueva etapa" porque "se pondrá fin a esta forma de hacer política, al politiqueo de amiguetes, de construir chiringuitos, de dar ayudas a solo quien tiene el carné del partido y de gastar el dinero de la formación en puticlubs".

Afirma que se necesita que haya alguien que "haga lo que hay que hacer" en Andalucía, que desarrolle una administración que "elimine las trabas administrativas y sea ágil, acabe con los chiringuitos, que termine con la forma en la que este gobierno concede las ayudas como en los ERE". Así, destaca las propuestas de Cs de crear una oficina contra el fraude o eliminar los aforamientos, ante lo que "PSOE y PP dicen no".

"Andalucía no quiere limosnas, sino poder trabajar y tener una Administración que se lo facilite y no suponga una piedra en la rueda. Los andaluces quieren que el irse de Andalucía sea una elección y no una obligación", sentencia.

"UN TSUNAMI NARANJA"

Además, ha destacado que en todos los sondeos a nivel provincial se destaca que "Cs es el cambio que viene ya", algo que considera que se "palpa en la calle". "Se está cansado de estar 40 años soportando lo mismo, con un PSOE en los tribunales y un PP que solo se dedica a la vieja política, a la vida contemplativa, a blindar su estructura e instalado en el 'y tú más'", agrega.

En este marco, apuesta por transmitir "esas ganas de cambio, que ya se siente", y que los ciudadanos se sumen al "tsunami naranja ante un 2 de diciembre que supone una oportunidad histórica". "Hay que hablar de empleo, de acabar con la corrupción, de no dejar a nadie en la cuneta, de los servicios sociales y de la educación. Cs está aquí para devolver Andalucía a los andaluces", concluye.