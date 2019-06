Marín descarta que Vox entre en el gobierno de Granada para evitar una moción de censura

Publicado 18/06/2019 12:28:41 CET

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha descartado este martes que Vox pueda entrar a formar parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada para evitar que presente una moción de censura, todo después de que esta formación haya advertido de que si no entra en el Ejecutivo local en proporción a su representación --tres concejales-- promoverá una "moción de censura de inmediato".

A preguntas de los periodistas en Sevilla, Marín se ha mostrado tajante ante la posibilidad de que Vox pudiera formar parte del organigrama de gobierno del alcalde granadino, Luis Salvador (Cs), quien se hizo el sábado con la vara de mando gracias al apoyo de los concejales del PP y de Vox.

En este sentido, el líder andaluz del partido naranja ha insistido en que el acuerdo que ha alcanzado Cs es con el PP y no con Vox, y "los acuerdo se firman para cumplirlos".

"En principio lo que hay es un acuerdo entre PP y Cs donde Luis Salvador, nuestro candidato y ya hoy alcalde, va a estar cuatro años al frente de la corporación municipal y ya lo que otras formaciones puedan decidir tendrán que explicarlo", ha sostenido antes de defender que el sábado se conformó un Ayuntamiento "con un acuerdo muy sólido, donde tendremos la oportunidad de poner en marcha un programa que se ha explicado y donde ha habido respaldo de mayoría absoluta con los votos también de Vox hacia nuestro candidato que para nosotros, hasta el momento, no suscita dudas".

Y así, Marín ha considerado que "si hay algún movimiento o posición de otra fuerza política, tendrán que explicarlo" pero que desde Cs no tienen "ningún conocimiento de que eso vaya a suceder".

Con todo, ha hecho hincapié en que el acuerdo que mantiene Cs no es con Vox sino con el PP, "no sé si Vox tiene algún acuerdo con el PP" y en ese caso, como ocurre en el Gobierno andaluz, donde el PP-A y Cs cerraron un acuerdo de gobierno mientras que los 'populares' firmaron un pacto de investidura con los de Santiago Abascal, "tendrán que cumplir ambas formaciones, pero Cs no va a estar vinculado a documentos que no haya firmado".

Igualmente, el líder andaluz ha recalcado que el acuerdo cerrado en Granada entre PP y Cs comprende "cuatro años de gobierno de Luis Salvador". "Eso hemos acordado y si hay cambio de opinión de algún otro grupo, nos lo tendrán que comunicar porque hasta el momento solo hay un gobierno PP-Cs con la Alcaldía para Salvador para el mandato completo", ha insistido.