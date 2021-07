Andalucía espera "mantener" las restricciones vigentes ante la reunión del comité de expertos y evitar "un paso atrás"

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado este lunes, ante la reunión este martes del Comité de Expertos que asesora al Gobierno andaluz en las medidas para contrarrestar el coronavirus, que "espero que las condiciones actuales de medidas restrictivas se puedan mantener" tras alegar que un incremento de éstas a corto plazo entrañaría "un paso atrás en la creación de empleo en nuestra Comunidad Autónoma".

En declaraciones a los medios de comunicación tras asistir en el Parlamento de Andalucía al acto de conmemoración del 136 aniversario del nacimiento de Blas Infante, Marín ha traslado que "no es el momento de pode ampliar" las medidas restrictivas de horarios y aforo de establecimientos de hostelería, de cuya primera fase programada por el Gobierno andaluz aún no ha pasado tras el fin del estado de alarma el 9 de mayo, aunque ha precisado que "nos remitimos mañana a lo que nos informe el Comité de Expertos para tomar decisiones".

Marín ha sostenido que "esta temida quinta ola de momento no afecta a Andalucía", aunque ha reconocido que "en otras comunidades autónomas la situación es más complicada", mientras que ha insistido que "en Andalucía no tanto".

El vicepresidente de la Junta de Andalucía ha alegado que en el caso de Andalucía "la situación sanitaria va mejorando", percepción que ha sustentado en el hecho de que el 50% de la llamada población diana, mayor de 16 años, ya se encuentra inmunizada con las dos dosis, mientras que un 70-75% tiene la primera dosis, y ha expresado su deseo de alcanzar "la inmunidad colectiva en agosto con más del 80% de los andaluces".

La preocupación la ha sustentado Marín en el anunciado problema de suministro de vacunas en julio, que sería a un ritmo inferior al de junio, por lo que ha apostado por "seguir reclamando al Gobierno un esfuerzo", tras considerar que el ritmo de vacunación "también afecta a la toma de decisiones".

"No hay presión sanitaria", ha esgrimido el vicepresidente de la Junta, quien ha esgrimido que "la inmensa mayoría de los jóvenes no necesitan hospitalización afortunadamente", en referencia al grupo de población que en estos momentos presenta mayor tasa de contagio por Covid, por lo que ha deducido que "el sistema sanitario no tiene presión", una premisa que ha considerado "fundamental para afrontar el verano" desde una perspectiva turística y de la recuperación del empleo.

El vicepresidente de la Junta ha abogado por "salvar esta situación" tras esgrimir el anuncio de Alemania de recomendar a sus ciudadanos que no vayan a Canarias, Valencia o Cantabria, con la referencia de tener "unos niveles de ocupación positivos en julio y agosto", por lo que ha apelado a ser "capaces de mentalizar de seguir manteniendo las medidas restrictivas", que ha hecho extensiva al uso de la mascarilla, cuyo fin de uso al aire libre anunciada por el Gobierno ha vuelto a calificar de "precipitada" por alegar que "la situación no es igual en ningún municipio ni en ninguna Comunidad Autónoma".

Planteada la posibilidad de que este martes el Comité de Expertos decida el cierre de algun municipio turístico, Marín ha defendido que en el Gobierno andaluz "mantenemos los mismos criterios que durante la pandemia, no vamos a cambiar porque estemos en julio y agosto", al tiempo que ha apelado al cierre perimetral del municipio que alcance una tasa de incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes "por seguridad".

"La salud está por encima de cualquier cuestión", ha proclamado el vicepresidente de la Junta y consejero, quien ha expresado su deseo de que "esperamos que el nivel de incidencia acumulada no suba para tener que tomar una medida de esas características".