Marín garantiza que no cerrará ningún acuerdo con Vox y pide al PSOE-A que no bloquee la Mesa si hay acuerdo PP-Cs

El portavoz y candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha garantizado este lunes que no cerrará ningún tipo de acuerdo con Vox en Andalucía, toda vez que ha insistido en que el PSOE-A debe asumir que los andaluces "lo echaron el 2D" y no bloquear el posible acuerdo que puedan cerrar el PP y su formación política en lo que a la Mesa del Parlamento respecta.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Marín ha defendido que cualquier acuerdo para la puesta en marcha de la XI Legislatura debe alcanzarse entre las fuerzas constitucionalistas representadas en el arco parlamentario andaluz, a su juicio, PSOE-A, PP-A y Cs, de modo que los socialistas tienen que entender que "están en la oposición" y abstenerse "como hizo Cs en el 2015", aludiendo también a que la presidenta de la Junta en funciones y candidata a la reelección, Susana Díaz, ha repetido en campaña que los votos que recibiera el PSOE-A no servirían para bloquear las instituciones.

No obstante, el líder de Cs ha concretado que aún no ha contactado con el PSOE-A con este fin y que de hecho le trasladó al portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, que no negociarían nada con ellos mientras se estén desarrollando las conversaciones con el PP-A pues entiende que así debe ser por "honestidad y lealtad".

En cuanto a las negociaciones que están manteniendo PP y Cs con vistas a cerrar un acuerdo programático previo a la composición de la Mesa y del Gobierno, Marín ha dicho que, aunque es difícil, las diferencias que están encontrando "son salvables". "El acuerdo tras 40 años de PSOE-A no se puede hacer de la noche a la mañana", ha recalcado para apostar por cerrar un acuerdo serio "donde seamos capaces de poner por encima las políticas y no los políticos".

La mesa técnica volverá a reunirse el miércoles, cuando Cs intentará que el PP-A "le dé una vuelta" a lo que le han planteado sobre todo respecto a la supresión de los aforamientos, y si ese acuerdo se consigue, a partir de ahí invitarán al PSOE-A a que se sume a esta propuesta, "antes no".

Y así, insiste Marín en que el PSOE-A no tiene que apoyarles sino abstenerse y que si no lo hace "asumiendo su responsabilidad", Cs "no va a ser responsable" si Vox decide apoyar el acuerdo, porque si eso ocurre no será fruto de un acuerdo previo. "No cerraremos ningún acuerdo con Vox igual que no lo cerraremos con Podemos", ha aseverado para considerar que, partiendo de esa base, "pocas explicaciones" tendrán que dar Cs a sus socios europeos.

Sobre la composición de la Mesa, el candidato del partido naranja ha dicho que todas las fuerzas deben estar representadas, como recoge el Reglamento, pero que los votos que ha recibido su partido "no servirán para que Vox y Podemos tengan voz y voto" en ese órgano sino que los utilizará "para intentar conseguir la Presidencia y tener una composición que sea representativa de los votos del 2D".

Asimismo, ha afirmado que no ha renunciado a ser presidente de la Junta, aunque ha matizado que este asunto no es una línea roja para cerrar un acuerdo con el PP, partido con el que han decidido "aparcar" las diferencias en este sentido hasta que se alcance un punto común respecto al programa.

También ha señalado que aunque aún no han hablado de la composición del futuro Ejecutivo andaluz, ambas formaciones apuestan por reducir el número de consejerías para hacerlo más operativo, así como ha descartado llegar a un acuerdo de gobernabilidad con el PSOE-A: "El único acuerdo posible es con el PP-A", ha zanjado.