Marín: El Gobierno "ataca" a Andalucía al excluir Málaga y Granada de la fase 1 de desescalada con decisión "arbitraria"

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Ciudadanos), ha criticado este viernes la decisión "arbitaria" del Ministerio de Sanidad para dejar a las provincias de Málaga y Granada fuera de la fase 1 de desescalada al aplicar en Andalucía el criterio de provincia mientras en otros territorios sí ha admitido el distrito sanitario que planteaba en su propuesta el Gobierno andaluz.

Marín se ha pronunciado de este modo en declaraciones difundidas minutos después de que el Ministerio de Sanidad ha autorizado que seis de las ocho provincias andaluzas --Almería, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén y Huelva-- pasen desde el próximo lunes, 11 de mayo, a la fase 1 del plan de desconfinamiento diseñado por la crisis del coronavirus, mientras que las de Málaga y Granada seguirán por el momento en la fase cero, ignorando la propuesta de la Junta que planteaba el pase a la fase I de las ocho provincias y 30 de los 33 distritos sanitarios de la región, salvo los de Granada y Metropolitano de Granada, y el distrito Málaga.

El vicepresidente de la Junta ha expresado la "decepción y sorpresa" del Gobierno andaluz por la decisión del Ministerio de Sanidad porque no entiende "cómo se ha establecido en Andalucía el criterio de provincia y en otras comunidades el criterio de distrito sanitario que planteaba el Gobierno andaluz" y ha demandado "algún tipo de explicación porque esto no lo van a entender los ciudadanos de la provincia de Granada y Málaga".

"Se trata de una decisión arbitraria que perjudica claramente a Andalucía en dos provincias eminentemente turísticas que tienen que empezar a recuperar su actividad", ha defendido Marín, que ha censurado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, haya dicho que Málaga y Granada "están muy cerca pero no se ajustan a los criterios".

Ha recordado que Andalucía planteaba una desescalada por distritos sanitarios "porque así está conformado el Servicio Andaluz de Salud (SAS), no por provincias" y ha insistido en que "lo que no puede hacer el Gobierno es aplicar el criterio de provincias aquí y en otros territorios no".

A su juicio, el Gobierno vuelve a protagonizar un "nuevo agravio a los intereses de Andalucía, y de las provincias de Málaga y Granada, y un ataque frontal al Gobierno andaluz que parece que por hacer bien las cosas lo que se hace con nosotros es castigarnos".

"Esto no es justo y estoy convencido de que muchísimos andaluces no entenderán la decisión del Gobierno de España de discriminar una vez más a Andalucía cambiando de criterio en función de cómo le interesa al Gobierno de España y no de cómo le interesa a los andaluces", ha concluido Marín.