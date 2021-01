Marín pide al Gobierno que "cambie de actitud" ante el toque de queda: "No queremos ser desleales"

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha destacado este jueves que el Gobierno andaluz "no quiere ser desleal" y "hacer cosas que no estén dentro del ordenamiento jurídico" pero ha advertido de que si el Gobierno central no cambia de actitud" ante las peticiones de adelantar el toque de queda y el confinamiento selectivo domiciliario es "probable" que "no nos dejen abocados a otra cuestión".

Así lo ha señalado en una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, en la ha mostrado su temor de que "el problema" para llevar a cabo la reforma del decreto de estado de alarma se basa en que significa que el presidente del Gobierno nacional, Pedro Sánchez, comparezca en el Congreso. "Me temo que Pedro Sánchez no quiere comparecer en el Congreso para modificar ese decreto", ha subrayado.

"Si Pedro Sánchez tiene que comparecer en el Congreso, no pasa nada, va y da explicaciones, busca los apoyos de la oposición, que estoy seguro le van a tender esa mano", ha indicado.

Marín ha llamado a entender la importancia de adelantar el toque de queda, ya que eso "ayudaría porque al estar en casa se reduce un porcentaje muy elevado de posibilidades de contagio" y ha reprochado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no escuchara "la llamada de auxilio de prácticamente todas las comunidades" teniendo en cuenta, a su juicio, que "no tenemos mas armas para frenar la expansión del virus".