Marín plantea al PSOE-A que "no va a compartir" su hoja de ruta si es "volver a imponer" el Impuesto de Sucesiones

CÓRDOBA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha dado cuenta este miércoles de sus diferencias con el PSOE-A, que ha concretado en el caso de la política tributaria, para afirmar que "si son sus políticas volver a imponer el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía no las voy a compartir", por lo que ha augurado que "si ésas son las políticas que van a implementar, mal les va a ir".

En una atención a medios durante su visita a la Feria de Córdoba, Marín se ha retrotraído a la pasada legislatura, la X, bajo gobierno del PSOE para recordar sobre Sucesiones y Donaciones que "me costó arrancar el millón de euros exentos a pesar de que la señora Montero no quería" y reivindicar que "los andaluces no tengan esa carga", en alusión a su exigencia de reducir la base imponible del impuesto hasta ese importe, que planteó entonces al Gobierno de Susana Díaz para seguir ofreciéndole su apoyo parlamentario y que se plasmó en el Decreto Legislativo 1/2018 sobre tributos cedidos.

El coordinador de Cs en Andalucía ha recomendado al secretario general del PSOE-A y su candidato a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, en caso de que se produzca su estancia en la Feria de Córdoba junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que le plantee "si alguna vez vas a dejar de maltratar a Andalucía, que es mi tierra; de robarle recursos a los andaluces para que tengan más oportunidades".

Marín, quien ha recriminado al Gobierno que España "pase de ser la cuarta potencia económica de Europa y ahora somos el culo de Europa", ha reclamado la reforma del modelo de financiación autonómica para superar la infrafinanciación de Andalucía con la premisa de que "nos merecemos el mismo respeto que el resto de los españoles", por lo que ha colegido que si la visita de Sánchez y Espadas fuera para "contarnos milongas, se lo puede ahorrar".

El cabeza de cartel de Cs a las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio ha defendido el entendimiento de PP y Cs en el Gobierno de coalición como un ejercicio de un "gobierno serio, leal", mientras que ha reivindicado que "el PP sabe quién ha hecho las políticas económicas, en empleo, las políticas educativas, sociales, que las ha hecho Ciudadanos" para apuntar seguidamente que "en sanidad el PP ha hecho políticas muy buenas, lo tengo que reconocer" e instar a que antes las próximas elecciones "cada uno que cuente su historia".