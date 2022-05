Ruiz Sánchez (PSOE) urge al PP a "gestionar los fondos para el desarrollo rural"

CÓRDOBA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El número dos de la candidatura del PSOE de Córdoba al Parlamento de Andalucía, Antonio Ruiz Sánchez, ha urgido este martes al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, a que "deje de pensar en elecciones en bucle hasta que le salgan las cuentas y ponerse a gestionar los fondos para el desarrollo rural", por ejemplo, que están llegando a Andalucía, "para no perderlos".

Así, durante un reparto de propaganda electoral en Córdoba junto al también candidato del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz José Manuel Mármol, y la edil socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya, el candidato número dos del PSOE ha recordado la importancia de los "fondos de desarrollo rural en ayudas directas a explotaciones y ganaderías que aprueba Bruselas, fondos que son imprescindibles para nuestra tierra".

Por ello ha insistido a Moreno en que "se deje de deshojar la margarita y pensar solo en repetir elecciones hasta que le salga el resultado que busca, porque lo que toca es pensar en los andaluces y gestionar esos fondos para que no se pierdan", instando Ruiz Sánchez a Moreno a que haga "efectivo el cinco por ciento" que corresponden a dichos fondos europeos, "para que cuanto antes lleguen a los productores en forma de ayudas directas de hasta 15.000 euros por explotación".

"Que no llegue tarde, como le pasa siempre --ha señalado--, que no las deje en un cajón o que las gestione mal y se tengan que devolver. Andalucía no necesita un gobierno de derechas, sino un gobierno por derecho, que gestione y aporte soluciones".

Frente a ello, según ha resaltado, se sitúa el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, que "se compromete a aprobar un plan de ayudas complementario al estatal cuando sea presidente, para hacer frente a la subida de costes".

En esta línea, Antonio Ruiz Sánchez ha puesto el foco en el programa socialista para el 19J de Juan Espadas, "que se centra en empleo juvenil, reforzar servicios públicos y gestionar los fondos europeos", lo que incluye el compromiso de Espadas de "bajar a la mitad las cifras del paro", en contraste con la propuesta de Moreno de "repetición de elecciones sin importarle tomar como rehén al pueblo y pensando solo en que le salga su cuenta propia", con lo que está "demostrando debilidad antes de que empiece la campaña, pero no habrá repetición electoral, porque habrá una amplia mayoría socialista en las urnas".

Por su parte, el también candidato del PSOE José Manuel Mármol, ha afirmado que "hay otra forma de hacer gobierno y otra alternativa para Andalucía", y ha llamado a la ciudadanía a "no conformarse con lo que hay, ni con un gobierno basado en la coalición de la derecha con la ultraderecha, porque los socialistas somos una alternativa seria y luchamos por los servicios públicos y por la gente que más nos necesita".

Mármol, quien también ha avanzado que el PSOE pondrá "en el centro" de su acción de gobierno "a la juventud, porque una tierra que no lucha por sus jóvenes no tiene futuro", ha señalado que "el 19 de junio los andaluces tenemos la posibilidad de frenar las políticas de recortes en la sanidad y en la educación públicas" que aplica el Gobierno de Moreno, porque "hay una alternativa, y es el PSOE".

Mármol ha señalado que el PSOE y Juan Espadas tienen "un buen programa para Andalucía", y lo centran en "recuperar la sanidad pública y que te atiendan en tu centro de salud con menos de dos días de espera, y no dos semanas, como está pasando ahora", en que "no recorten en los colegios públicos, con hasta 2.000 unidades eliminadas en lo que va de legislatura, y 3.000 profesores despedidos".

Los socialistas, según ha avanzado, también se centrarán "en las políticas activas de empleo, con una propuesta realista y comprometida, como es reducir la tasa de desempleo a la mitad en esta legislatura, a través de garantizar por ley el acceso de los jóvenes a la primera oportunidad laboral".

El candidato ha insistifo en que "el 19 de junio tenemos una cita importante y los andaluces y los cordobeses tenemos que acudir todos a llenar las urnas de progreso, para parar a esa coalición de derecha y ultraderecha, que son los mismos de siempre y que tanto daño están haciendo a nuestro sistema" democrático.

Por su parte, la concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya, ha pedido a los ciudadanos que piensen "si están mejor o peor que antes". Así, dijo que "como éste es el momento en que se nos pregunta, debemos decidirnos si optar por un modelo, como el de Moreno, en el que se recorta y privatiza la educación y la sanidad públicas, o si por el contrario lo que queremos es apostar por el refuerzo de los servicios públicos, que son para la mayoría, para que todos y todas tengamos las mismas oportunidades".