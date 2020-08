Marín: PP-A y Cs tendrán que "recomponer" sus objetivos de legislatura por Covid y no toca hablar de bajar impuestos

SEVILLA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha reconocido que el PP-A y Ciudadanos (Cs), socios en el Ejecutivo andaluz, tendrán que "recomponer" los objetivos que se marcaron de cara a la legislatura a cuenta de las consecuencias que está acarreando la pandemia que ha provocado el Covid-19, así como ha considerado que "no es momento para hablar de una bajada de impuestos en Andalucía".

En una entrevista con Europa Press, Marín ha concretado que de los compromisos que plasmaron el PP-A y Cs en un documento con hasta 90 medidas ya están el marcha "un porcentaje muy elevado, más del 80 por ciento ya se han ejecutado o se está ejecutando y eso tienen su recorrido".

No obstante, ha incidido en que "a día de hoy es cierto que tenemos una situación distinta" a la que había en diciembre del 2018, cuando sendas fuerzas alcanzaron un acuerdo de Gobierno para coger las riendas del Ejecutivo autonómico tras más de 37 años de gobiernos socialistas en Andalucía.

Ha manifestado que aún no han cerrado aplazar ninguna medida, toda vez que van a intentar impulsar los proyectos pendientes a través de la colaboración público-privada, "y creemos que van a salir porque Andalucía es en este momento un destino seguro también para los inversores, no solamente para los turistas". Entre otros, se ha referido a las ciudades de la Justicia de Sevilla o de Jaén, "proyectos que hacia delante y que vamos a intentar que en esta legislatura se inicien las obras o, si es posible, la culminación de alguno de ellos".

"Pero más allá de eso, confieso que lo que más me preocupa es la situación social", ha agregado el vicepresidente andaluz, que llama a hacer un esfuerzo entre todos porque la tasa de desempleo "va a provocar que muchísima gente tenga que reconvertirse, por lo que habrá que llevar a cabo un refuerzo de las políticas de formación y de las ayudas, y también tendremos que ser capaces de atender a las personas desde el ámbito sociosanitario".

Por eso, dada la urgencia del Covid, Juan Marín cree que tendrán que "recomponer" una parte importante de los objetivos de la legislatura, "porque la emergencia es de tal envergadura que así lo exige y los andaluces entenderán que si en vez 90 medidas como habíamos planteado, cumplimos 85, porque lo importante era salvar vida, que es lo que estamos haciendo todavía y lo que estaremos ocupados bastante tiempo".

Aventurando que en 2021 y 2022 "habrá muchos coletazo del Covid, no solamente en materia sanitaria sino por cierres de empresas, concursos de acreedores o despidos, la Junta tendrá que hacer en esos años un esfuerzo que hará que tengamos que dejar de lado algún proyecto, es razonable".

NO CABE BAJAR IMPUESTOS

Sobre una posible bajada de impuestos a futuro, Marín ha explicado que si bien el Gobierno andaluz ha acometido bastantes rebajas fiscales desde que están al frente el PP-A y Cs, a partir de este momento, "es una situación que no debemos de plantear".

"Este no es momento para hablar de una bajada de impuestos en Andalucía, se podrán hacer algunos ajustes, pero no es el momento", ha insistido el vicepresidente andaluz antes de apuntar que "habrá que ver cómo cae la recaudación este año" y ver cómo confeccionan el Presupuesto andaluz para el 2021 porque "todavía no conocemos el objetivo de déficit ni el techo de gasto".

En este punto, Marín ha criticado que el Gobierno central y el vasco hayan negociado un déficit del 2,6 por ciento para Euskadi y ha vuelto a reclamar esa cifra para las cuentas andaluzas: "Yo no creo que seamos diferentes, Sánchez sí lo cree". Además, señala que con ese déficit "en esta legislatura estaría asegurada la cobertura que van a necesitar tantísimos andaluces".