Marín prevé pacto PP-Vox porque Moreno "quiere seguir siendo presidente" y pide "dignidad" para dejar la política

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de cartel de Ciudadanos a las elecciones del Parlamento de Andalucía de 19 de junio y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, se ha ratificado este jueves en su previsión de la existencia de un pacto PP-Vox para la formación de gobierno en Andalucía al argumentar que "Juanma Moreno quiere seguir siendo presidente" y estimar que esa operación es "aritmética pura", mientras que ha reclamado "dignidad" para estar en política, "para entrar y salir".

Marín ha hecho estos pronunciamientos durante su participación en el en un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', donde ha sido presentado por el vicesecretario general de su partido y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal.

El candidato de Ciudadanos ha sostenido sobre el potencial pacto de PP y Vox que "el PP sí lo va a hacer, sí lo ha hecho con Vox", al tiempo que ha apuntado como repercusión de la entrada de Vox en el Gobierno de Andalucía que "si Vox entra no hay Presupuesto", afirmación que ha sustentado en el ejemplo que se ha vivido en la Comunidad de Madrid, donde ha recordado que Isabel Díaz Ayuso lleva ya más de un año en la Presidencia y "no hay Presupuesto".

Sobre Vox ha estimado que "le importa muy poco Andalucía" tras apuntar que la meta de este partido es que "Abascal sea presidente, para eso viene", mientras que ha recordado las palabras del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, señalando a Andalucía como "trampolín" para otras metas electorales.

Sobre el futuro de su partido ha considerado que "no me puedo resignar, ser pesimista" para lo que ha blandido su confianza de que los andaluces en las urnas "van a elegir el cambio que ha funcionado en esta tierra", para apuntar que en caso de recibir el rechazo electoral "no pasará nada", por cuestionarse una forma de estar en política bajo la pregunta "ahora en qué voy a trabajar" y colegir que "no se viene a puestecito de trabajo".

"No me asusta la derrota, siempre se aprende de las derrotas, no se aprende nada de las victorias", ha afirmado Marín, quien ha expresado que "me alegra" que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, haya asegurado en un desayuno informativo de Europa Press que quiere contar con dirigentes de Cs para distintos escalones de la Administración al estimar que demuestra que "quiere contar con los mejores" y preguntarse "quién ha hecho las políticas de empleo, las políticas educativas, quién ha reformado la FP, quién las políticas sociales, económicas, la gestión de los fondos europeos, el trabajo con los autónomos".

"Estoy aquí por Albert Rivera", ha señalado Marín en referencia al fundador de Ciudadanos, para ahondar en su figura y reafirmarse en que "seguiré el mismo ejemplo que Albert Rivera" en caso de que los resultados sean adversos para su partido, tras explicar que si el pacto de coalición ha funcionado ha sido porque "cada uno ha hecho su labor y somos proyectos distintos".

Marín se ha explicado el crecimiento de Vox que apuntan los sondeos electorales, que le llevaría a duplicar los once escaños que tiene hasta el momento en el Parlamento andaluz, por el hecho de que "dice lo que la gente quiere escuchar" y reafirmarse en "decir lo que pienso", mientras se ha cuestionado el anuncio de Vox de "disolver el Estado de las Autonomías", un hecho que ha desestimado se pueda acometer "presidiendo la Comunidad Autónoma Andaluza" y considerar que "es falso".

El candidato ha apelado a la fortaleza de su partido, sustentada en datos como sus "19 alcaldes, concejales, que estamos en gobiernos", para remitirse al ejemplo de Alemania, donde "los liberales desaparecieron y están gobernando en Alemania cuatro años después".

El vicepresidente andaluz ha estimado como el peor momento de la legislatura "el 13 de marzo de 2020" cuando "Jesús (Aguirre) y yo tuvimos que salir a decir a los andaluces que tenían que quedarse en casa" durante el inicio del confinamiento por la pandemia de coronavirus, mientras que ha señalado como el mejor momento "el 19 de junio porque gracias a que no habéis equivocado Ciudadanos sigue".

"Quiero lo mejor para Andalucía, no aspiro a ser consejero, diputado, hay mucha vida fuera de la política, saben lo que me ha costado en el plano personal", ha afirmado Marín sobre el resultado electoral adverso, para considerar que su partido "no tenemos que prometer nada" por apelar a "lo que hemos hecho".

Sobre los efectos del gobierno PP-Cs en Andalucía ha sostenido que "es otra completamente distinta" y ha apelado a la frase atribuida al socialista Alfonso Guerra para afirmar que "no la conoce ni la madre que la parió", e insistir en que "se ha transformado en muchos aspectos", mientras que ha ironizado sobre el hecho de que su partido puso "encima de la mesa de aquel acuerdo que se firmó de 92 propuestas, 86 son nuestras" y explicar que "se las llevé a Elías (Bendodo)" y la reacción de éste fue "tú trabaja que yo me ocuparé de rentabilizarlo".

Marín ha defendido la lealtad de su partido que ha puesto de manifiesto con la hipótesis de que podría "haber montado una moción de censura con Juan Espadas y Juanma Moreno hubiera estado en oposición" tras sostener que con el PSOE Ciudadanos sumaba 54 diputados.

"Si hubiera hecho Andalucía no estaría dónde está", ha afirmado Marín, quien ha insistido en que "hemos cumplido la palabra y no nos ha hecho falta pensar en rentabilizar", mientras que ha rechazado llegar a un acuerdo con el PSOE por el hecho de que "no me voy a sentar con partido con un candidato que no va reclamar ni un solo euro" a un gobierno de su partido en Madrid.

Sobre la presencia en los debates televisivos de la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se ha declarado "encantado de que estén todas", una referencia a la candidata de Vox, de la que ha apuntado estar "encantado de la pelea" entre ambas porque "me van a dejar aparte".