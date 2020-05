Marín rechaza que le hayan "tirado de las orejas" en Cs por la presidencia de Vox de la comisión de reconstrucción

JAÉN, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y portavoz de Cs, Juan Marín, ha rechazado que la dirección nacional de su partido le haya "tirado de las orejas" por ceder a Vox la presidencia de la comisión de reconstrucción. Asimismo, ha negado que esta decisión, adoptada con el PP, haya generado también disensiones dentro del grupo parlamentario andaluz.

"A mí nadie me ha llamado ni me ha dicho nada. Yo no soy comentarista de artículos de opinión y he leído que se me ha tirado hasta de las orejas", ha dicho Marín a preguntas de los periodistas durante su visita al Ayuntamiento de Jaén para presentar el Plan de Turístico de Grandes Ciudades. "Tengo las orejas puestas", ha sido su afirmación para poner punto y final a la cuestión del posible malestar generado por dejar dicha comisión en manos de Vox.

Ha dicho no entender "cuál es la polémica" cuando entre otras cuestiones, él ni siquiera participa en esa comisión porque no es el portavoz ni está en la dirección del grupo parlamentario.

Al margen de que haya partidos a los que "les guste hacer demagogia", sí ha ha apuntado que "a nadie se le escapa que en el Gobierno andaluz tenemos unos acuerdos firmados con el grupo parlamentario de Vox".

Ha insistido en que "no hay ninguna fuerza política" que ponga en duda que la comisión que se ha creado en el Parlamento de Andalucía es necesaria. En este punto, ha dicho que se trata de una comisión que se crea "para hacer propuestas y proyectos para la reconstrucción de Andalucía en materia social y económica" y "ahí lo de menos es que quien la presida".

"Lo importante es qué proyectos se presentan y que realmente todas las fuerzas políticas participen", ha dicho el vicepresidente y ha añadido que "si a alguien lo único que le preocupa es el sillón de la presidencia, pues evidentemente no es lo que yo comparto y lo que mi formación política comparte".

Marín ha vuelto a señalar que el acuerdo que había por parte de los grupos parlamentarios era el de crear una comisión con un presidente coordinador y cuatro subcomisiones presididas por las otras fuerzas políticas, lo que equivalía a cinco presidencias para los cinco grupos.

"Eso fue lo que se acordó el viernes, el lunes cuando se llegó a la reunión hubo dos fuerzas políticas que se levantaron cuando habían acordado el viernes precisamente que se hiciera de esa forma", ha dicho Marín, al tiempo que ha destacado que el acuerdo contemplaba también que las cinco fuerzas políticas se postularían de menor a mayor para cada una de las cinco presidencias.

"La fuerza política que tiene menos escaños en el Parlamento de Andalucía es Vox y por lo tanto, es la primera que se postuló", ha señalado el vicepresidente. A partir de ahí, según Marín, "todo lo que sucedió después es, sencillamente una puesta en escena absurda".

En este punto, ha recordado que en el Parlamento Andalucía, Vox preside cuatro comisiones en este momento y "ésta es una comisión, como le digo, muy concreta, donde realmente hay una distribución en la participación de las cinco las fuerzas políticas".