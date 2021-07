Marín revela charla con Espadas para apoyo a la Lista "con matizaciones" y espera que "abandone la trinchera y sea útil"

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado este viernes que este jueves mantuvo una conversación con el alcalde de Sevilla y candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, sobre la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), la Ley del Suelo, de la que ha asegurado que "me manifestó la disposición a expresar su apoyo con matizaciones que son lógicas y nos trasladaría al Gobierno".

En declaraciones a los medios antes de participar en la presentación de la nueva Skill de Alexa sobre Turismo Andaluz, Marín ha reclamado "que el PSOE abandone la trinchera para ser útil".

El vicepresidente de la Junta ha explicado que, en la conversación con Espadas, éste "me pidió mi opinión" y el vicepresidente de la Junta le planteó "la necesidad de aprobar una ley después de tantísimos años", así como apeló al hecho de que la legislación urbanística y de suelo de Andalucía "es una ley antigua que no está adaptada a las nuevas circunstancias y necesidades" de los municipios andaluces, por lo que ha apelado "a sus problemas para desarrollar sus planes de ordenación urbanística".

Sobre el alcance que tenga el entendimiento del Gobierno andaluz con el nuevo liderazgo en el PSOE andaluz que encarna Juan Espadas tras ganar las elecciones primarias a Susana Díaz, Marín ha sido cauteloso en sus expectativas para indicar "veremos cómo se desarrolla, porque esto es una ley, no una legislatura", por cuanto ha expresado su convencimiento de que el PSOE andaluz "se ha dado cuenta de que no les iba muy bien con la oposición permanente, con destruir a un Gobierno por el hecho de no ser del PSOE".

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs ha considerado que el PSOE "siempre acierta cuando rectifica" y ha apuntado que si su disposición con el Gobierno andaluz "quiere colaborar tendrá las puertas abiertas de este Gobierno".

"Creo que la lección la han aprendido", ha insistido Marín, quien ha argumentado que "el PSOE siempre que rectifica acierta últimamente, tanto el señor Sánchez como el PSOE de Andalucía", mientras que ha reivindicado al Gobierno de PP y Cs como un Ejecutivo de "mano tendida".