Marín señala a Cs como "indispensable" porque "los andaluces no quieren un Gobierno de PP con Vox o de PSOE con Podemos"

SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha calificado a su partido, Ciudadanos, como "indispensable" en Andalucía para que "Vox no entre en el Gobierno de la Junta de Andalucía" por cuanto ha considerado que "los andaluces no quieren un Gobierno del PP con Vox ni del señor Espadas con Podemos".

En una entrevista con el programa La Ventana Andalucía de la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha reflexionado sobre la situación de su partido para reconocer que aún afronta "una situación de resaca después de todo lo sucedido estos meses atrás, en un año tan complicado después de Murcia y Madrid", aunque ha considerado de igual forma que "estamos en fase de recuperación" tras apuntar que "el equipo está preparado para afrontar el último año de legislatura porque las primeras elecciones serán las nuestras y se verá si gozamos de la confianza de los andaluces".

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs ha insistido en defender la contribución de su partido en la política andaluza al subrayar que si "alguien ha demostrado sensatez, equilibrio, ha dado estabilidad, seguridad a los ciudadanos, ha mejorado los servicios públicos, ha sido capaz de garantizar la fase de crecimiento, somos Cs", una consideración antes de apuntar que "queda mucho que partido que jugar hasta final de 2022", en referencia a la fecha de las elecciones andaluzas.

Ante la pregunta de si su partido debe explicar mejor su contribución en la gestión de la Junta de Andalucía, Marín se ha preguntado si "alguien duda de que la educación la gestiona Javier Imbroda; que Rocío Ruiz gestiona la dependencia, igualdad, las ayudas a las víctimas de violencia de género; que Rocío Blanco está liderando la reforma integral del sistema de empleo andaluz, que se agilicen las ayudas para que lleguen más rápidos, la recuperación de la formación para el empleo".

"HEMOS SIDO CAPACES DE SER UN SOLO GOBIERNO"

Aunque ha reconocido con una metáfora que "el alcalde inaugura, corta la cinta", Marín ha esgrimido que "hemos sido capaces de hacer un solo Gobierno".

"No me he puesto a ser rival del PP", ha argumentado el vicepresidente de la Junta, quien ha asegurado que se ha dedicado a "trabajar de la mano con el PP para cambiar Andalucía" tras defender la continuidad de "un Gobierno de coalición de dos partidos; uno liberal de centro, que es Cs; y otro conservador y de derechas, que es el PP", para reclamar seguidamente "otros cuatro años más" a ese Gobierno.

Marín ha abogado por la independencia electoral de ambos partidos, PP y Cs, antes de comparecer con una marca conjunta. "Yendo como vamos cada uno por su lado; esta fórmula es positiva", ha afirmado el vicepresidente de la Junta a este respecto.

El vicepresidente de la Junta ha proclamado que "se agotará la legislatura", afirmación que ha fundamentado en el hecho de que "estoy en el Gobierno, hablo a diario con el presidente, los datos económicos y de empleo son suficientemente importantes como para que nadie pierda la cabeza y piense en los escaños".

Marín ha seguido desgranando datos e iniciativas de la gestión del Gobierno andaluz, como que "Andalucía crea uno de cada tres empleos, somos capaces de liderar la creación de empresas, de autónomos, tenemos una posición privilegiada para recibir inversión extranjera, estamos trabajando en la simplificación administrativa, en la Ley de Tasas y Tributos, la Ley del Suelo inicia trámite parlamentario, llegan fondos europeos que hay que desplegar", para colegir que si tanto Moreno como él "pensáramos en PP y Cs paralizaríamos todo eso".

Sobre la actitud continuada de Vox de amenazas al Gobierno andaluz para dejar de prestarle apoyo parlamentario, que este lunes hizo visible el propio presidente nacional, Santiago Abascal, Marín ha defendido que "Vox haga lo que tenga que hacer" para proclamar que "ni Vox ni PP ni PSOE ni Podemos me quita el sueño, sino que haya 800.000 parados en Andalucía".