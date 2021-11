Marín subraya que a Espadas "le interesa derribar al Gobierno de PP y Cs como sea, por indicación de Sánchez"

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado este lunes que "al PSOE le interesa derribar al Gobierno como sea", en referencia a la negociación del proyecto de Presupuestos de 2022, un planteamiento que ha ratificado con la argumentación de que "lo único que le interesa al PSOE y al señor Espadas, por indicación del señor Sánchez, es derribar a este Gobierno, crear inestabilidad, incertidumbre a ver si se erosiona este acuerdo de PP y de Cs y ya les adelanto que no lo van a conseguir".

En declaraciones a los medios tras una reunión con los diputados de Ciudadanos en la Diputación de Sevilla, Carmen Santa María y Manuel Benjumea, ha evocado la reacción del PSOE cuando se constituyó el Parlamento de Andalucía tras las elecciones de 2 de diciembre de 2018 para trasladar que "la señora Susana Díaz rodeó el Parlamento, el señor Mario Jiménez, la señora Ángeles Férriz" y considerar que "no quisieron entender el cambio de Gobierno, que les ha salido muy caro por las políticas que llevaron a cabo".

El también coordinador de Cs en Andalucía ha recriminado al PSOE que por su gestión al frente de la Junta de Andalucía "pusieron a Andalucía en los medios de comunicación por ser la Comunidad Autónoma donde había más corrupción política, más tasa de paro, más fracaso escolar, había que vivir del subsidio, no de los incentivos a las empresas".

Cuestionado por la enmienda a totalidad de Unidas Podemos y si cabe esperar un posicionamiento similar del PSOE, Marín ha trasladado, en referencia al ambiente que se había encontrado en su comparecencia parlamentaria para presentar los Presupuestos de su Consejería, que "me ha dado la sensación de que no son posicionamientos distintos de lo que he escuchado estos días".

"Vox ha dejado muy claro que quiere ir a elecciones, que no quiere que se negocie con el PSOE, mientras que el PSOE ha hablado de otras cuestiones que no son el Presupuesto", ha proseguido explicando Marín.

"No van a cambiar mucho las posiciones", ha sostenido Marín, quien ha calificado de "grave error estar jugando con los intereses de Andalucía".

Tras preguntarse en voz alta "no sé si presentarán enmienda a la totalidad, si darán un paso atrás", en referencia a PSOE y Vox, ha considerado que "los andaluces no están en las urnas, están en los problemas que tienen que resolver, en encontrar un empleo o en garantizar el que tienen, no en las elecciones".

Marín, que ha vinculado las aportaciones de los diputados provinciales de Cs para la aprobación del Presupuesto de la Diputación de Sevilla el 22 de noviembre con la realidad que se vive en la Comunidad Autónoma, ha subrayado este hecho para poner de manifiesto "la utilidad de Cs, incluso cuando tu voto no es determinante, pero si la voluntad de mejorar".

"El ADN naranja es apostar por los autónomos, por los que crean empleo, riqueza, poner en marcha estas políticas sin mirar por el retrovisor de las elecciones como hacen algunos, sin ningun tacticismo, esto es lo que nos diferencia del PSOE", ha afirmado Marín.

"Cuando llegamos a las instituciones, sin ser nuestros Presupuestos, somos capaces de mejorarlos. Eso es lo que hemos pedido a los partidos de la oposición para los Presupuestos de Andalucía", ha proseguido afirmando el vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs en Andalucía.

"Si mis compañeros hubieran pensando en los votantes de Cs no hubiera sido posible este acuerdo, eso es lo que le pido a Vox y PSOE, que no piensen en sus votantes, si no en todos los andaluces que necesitan un Presupuesto para la recuperación económica", ha sostenido Marín.

El coordinador andaluz de Ciudadanos ha subrayado, según una nota de este partido, que "los inversores que hoy están apostando por Andalucía, la Comunidad que más crece, cuando estamos en esa posición no es bueno crear incertidumbres y algunos es lo que pretenden, precisamente porque lo único que les interesa son las urnas y los andaluces no están en las urnas, están en los problemas que tienen que resolver después de la peor crisis sanitaria, social y económica de este país".

Marín ha insistido en que "tenemos que centrarnos en lo importante y ahora es sacar adelante unas cuentas públicas que garanticen los servicios públicos, como va a hacer Ciudadanos en la Diputación de Sevilla, donde por segundo año consecutivo y sin ser nuestro voto determinante hemos logrado mejorar el presupuesto".

EL 95% DE SUS PROPUESTAS SE REFLEJARÁN EN PRESUPUESTO DE DIPUTACIÓN

"Es una muy buena noticia porque, una vez más, hemos conseguido demostrar cuál es la utilidad de Ciudadanos", ha dicho Marín después de que el portavoz adjunto de Cs en la Diputación de Sevilla, Manuel Benjumea, haya explicado que Ciudadanos ha logrado que el 95% de sus propuestas estén reflejadas en las cuentas que la institución provincial aprobará el día 22 de noviembre.

Benjumea ha destacado en materia económica las medidas orientadas a revitalizar los comercios de proximidad de los municipios, la reactivación de los viveros de empresas de Castilleja de la Cuesta y Alcalá de Guadaíra.

"El año pasado hubo varias líneas aportadas por Ciudadanos con un coste aproximado de 105 millones de euros", al tiempo que ha añadido que "en la parte social hemos trabajado la carencia de intérprete de lenguaje de signos para las sesiones de Pleno y otras reuniones relevantes de la Diputación", así como "la ayuda alimentaria logrando que se incremente la dotación de ayudas a los comedores sociales".

El portavoz adjunto de Cs también ha puesto el acento en "los nuevos parques de parques de bomberos de Carmona y Sanlúcar la Mayor, así como el aumento de plantilla y renovación de vehículos en distintos parques de la provincia".

Y, para terminar, en materia de infraestructuras "también hemos logrado que se contemplen mejoras necesarias en carreteras de Cantillana, El Viso del Alcor, Benacazón o Umbrete".

Manuel Benjumea ha indicado que "nuestra intención ha sido en todo momento pensar en los ciudadanos, en los autónomos y en los pequeños y medianos empresarios de nuestra provincia, y no dejar a nadie atrás".