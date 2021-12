Marín ve "lógicas y razonables" las fechas de junio o octubre para las andaluzas y "agotar legislatura con normalidad"

SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado este miércoles, tras enmarcar el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, los meses de junio y octubre como fechas posibles para la celebración de las elecciones andaluzas, que "las fechas del presidente son lógicas y razonables para agotar la legislatura con nomralidad, que es lo PP y Cs hemos acordado".

En declaraciones a los medios tras participar en una charla sobre la Constitución española en el IES Maese Rodrigo en Carmona (Sevilla), Marín ha reconocido que después del primer período de sesiones de actividad parlamentaria, que transcurre de febrero a junio, "la legislatura está prácticamente agotada" con la consideración de fondo de que "por cuestiones legislativas tenemos que convocar antes del 27 de noviembre".

El vicepresidente de la Junta ha proseguido argumentando que durante los meses de julio, agosto y septiembre "en estos meses se puede convocar para cumplir con la fecha", en referencia al citado 27 de noviembre, antes de reiterar su planteamiento de que "agotar una legislatura es lo normal", así como que "debería establecerse por ley".

Tras argumentar que "los ciudadanos, los mercados necesitan estabilidad, tranquilidad, porque esto es lo que permite que Andalucía crezca", Marín ha abogado en el caso del Gobierno andaluz por "cumplir con nuestras obligaciones de gobierno, que es desplegar los fondos europeos, que esperemos empiecen a llegar a finales de diciembre", meta en el horizonte a la que ha sumado que "quedan algunas leyes que esperamos que vean la luz, además del decreto de simplificación administrativa".

"Creo que realmente tenemos trabajo que hacer, una hoja de ruta que nos tiene que llevar a finalizar la legislatura", ha sostenido Marín, quien ha proclamado que el Presupuesto de 2021 se tenga que prorrogar para 2021 "no es inconveniente" y aportar en este sentido el ejemplo del Gobierno de la Nación para considerar que "Sánchez ha estado gobernando tres años con los Presupuestos de Montoro y no he visto ningún adelanto electoral".

Marín ha vuelto a calificar de "broma de muy mal gusto" que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, haya instado al Gobierno andaluz a presentar de nuevo el proyecto de Presupuesto para 2022 una vez que lo rechazó el Pleno del Parlamento tras prosperar las tres enmiendas a la totalidad de PSOE, Vox y Unidas Podemos.

Tras apelar a "la oportunidad" de propiciar la tramitación parlamentaria de un Presupuesto de 43.000 millones que "nos permitía avanzar en crecimiento económico", el vicepresidente de la Junta ha estimado sobre las diferentes propuestas de Espadas que "se ha dado cuenta que ha cometido un grave error sencillamente tumbando el Presupuesto".

Marín ha ligado la hoja de ruta de PSOE y Vox para considerar que "hemos visto cómo Vox y PSOE están dispuestos a cualquier cosa para adelantar las elecciones o derribar al Gobierno" y colegir que "la pinza ha bloqueado el Presupuesto", por lo que ha recordado que "el señor Espadas lo tenía muy fácil, absteniéndose".

"Que no engañe más a los andaluces", ha sostenido el vicepresidente de la Junta sobre la figura del secretario general del PSOE-A, a quien ha recriminado que "siempre está hablando de que veta a Vox y después en cambio el PSOE se suma a Vox o Vox al PSOE para bloquear al Gobierno de PP y Cs".

"En este escenario tenemos que jugar", ha apuntado Marín, quien ha trazado los diferentes apoyos que pueden recibir diferentes iniciativas del Gobierno andaluz, entre las que ha contabilizado que "el decreto de las ELA tendrá el apoyo de Adelante y de PSOE y el de simplificación administrativa tendrá el apoyo de Vox".

Marín ha sostenido que "normativamente vamos a poder seguir trabajando y ejecutar el Presupuesto para contar con los recursos para desplegar el Estado del Bienestar y que Andalucía siga creciendo", antes de expresar su deseo de que "esa pinza no se consolide de forma permanente porque me temo que los andaluces le van a hacer pagar la factura a Vox y PSOE".