Márquez (PP) critica el "silencio cómplice" del PSOE de Jaén y su ausencia en la concentración de Colón

Publicado 10/02/2019 13:37:04 CET

JAÉN, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), que ha participado en la concentración de la Plaza de Colón de Madrid bajo el lema 'Por una España Unidad, ¡Elecciones Ya!', ha manifestado que "la unidad de España y los principios de la Constitución ni se negocian, ni se ponen en duda" y ha criticado el "silencio cómplice" del PSOE de Jaén y su ausencia en el acto.

El alcalde se ha referido así al candidato a alcalde del PSOE de Jaén, Julio Millán, y del presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, quienes "no son capaces de alzar la voz para decirle a Pedro Sánchez que ya está bien de que los independentistas catalanes nos tomen el pelo y que no queremos ceder a sus chantajes". "Me hubiera gustado ver en esta concentración a favor de España y de los españoles a los socialistas de Jaén", ha apostillado Márquez, según ha detallado en una nota de prensa el PP.

En sus declaraciones, el alcalde ha expuesto en relación a negociar los principios de la Constitución que esto "es lo que está haciendo Pedro Sánchez y el PSOE con los independentistas catalanes", pero ha remarcado que la concentración "no es contra Cataluña, sino que es a favor de España y de todos los españoles".

Así, ha reclamado "un Gobierno que defienda los principios constitucionales" y "que no ceda a los chantajes de los independentistas", ya que eso "supone un grave perjuicio para el resto de españoles". "No vamos a permitir que Pedro Sánchez y el PSOE sigan discriminando a Jaén para contentar a los amigos de Puigdemont y Torra", ha puntualizado .

Márquez ha añadido que "el problema" que se ha producido en Cataluña y al que "el PSOE está dando alas atendiendo sus peticiones insensatas y separatistas", es "una cuestión de España y que afecta a todos los españoles y por supuesto a Jaén", porque "Sánchez intenta mantenerse en La Moncloa a toda costa" y "para acallar a los independentistas está quitando el dinero y las inversiones a los jiennenses, creando una política de desigualdad para Jaén".