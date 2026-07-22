Márquez (PSOE-A) espera "explicaciones" de Zapatero porque "lo que se está contando no tiene que ver" con el que conoció

La portavoz del grupo parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 22 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El PSOE-A ha urgido este mi - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha dicho este miércoles que está "deseando escuchar las explicaciones" que pueda dar el que fuera presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, porque "nada de lo que se está contando" en el marco de la investigación del 'caso Plus Ultra' "tiene que ver con el presidente que hemos conocido".

Así lo ha señalado la también portavoz adjunta del Grupo Socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, y a preguntas de los periodistas sobre la investigación que dirige desde la Audiencia Nacional el juez José Luis Calama, y que afecta, entre otros, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

A la representante del Grupo Socialista le han preguntado por esta cuestión después de que el empresario Julio Martínez Martínez, socio del expresidente del Gobierno, declarase este pasado martes como investigado ante la Audiencia Nacional y situase al exlíder socialista como mediador en el rescate de 53 millones de euros que el Ejecutivo concedió a la aerolínea Plus Ultra en 2020, si bien aseguró desconocer qué gestiones hizo Zapatero, o con quién trató para la obtención del mismo.

María Márquez ha comenzado sus declaraciones sobre este asunto remitiéndose a las palabras que al respecto pronunció este pasado martes en otra rueda de prensa la secretaria general del PSOE-A y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien dijo que reafirmaba la "confianza" que siente por Zapatero pese a dicho caso y ante los "cambios de versión" que se habían producido en relación a su papel en este asunto por parte de otros investigados.

"Respecto al presidente Zapatero, yo quiero reiterar las palabras de ayer de la secretaria general, de María Jesús Montero", ha comenzado respondiendo María Márquez antes de apostillar que "no hay ninguna novedad al respecto".

No obstante, ha añadido que ella está "deseando escuchar las explicaciones del presidente Zapatero", al igual que, según ha agregado, está "convencida" de que le pasará a "la mayoría de la militancia socialista", porque "nada de lo que se está contando tiene que ver con el presidente que hemos conocido, con el que hemos tratado y que forma parte del imaginario colectivo, no solo" de la organización política socialista, sino de "gran parte del país", según ha añadido María Márquez para concluir.