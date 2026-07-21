Montero reafirma su "confianza" en Zapatero ante los "cambios de versión" que siguen "la estela" de Víctor de Aldama

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa en el Parlamento. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha querido este martes "volver a afirmar" su "confianza" en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante los "cambios de versión" de personas investigadas en el conocido como 'caso Plus Ultra' que, según ha señalado la también exministra de Hacienda, siguen la "estela" de los beneficios que recibió el empresario Víctor de Aldama en la condena del 'caso mascarillas' en el que también fueron juzgados el exministro José Luis Ábalos y quien fuera su asesor Koldo García.

En concreto, en dicho caso, el Tribunal Supremo condenó al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión, a su exasesor Koldo García a 19, y al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia de Covid-19.

Este martes, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, María Jesús Montero se ha pronunciado a preguntas de los periodistas sobre Zapatero coincidiendo con la cita a declarar --como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama--, del empresario Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero, y que en la víspera aseguró que el expresidente del Gobierno "marcaba los pasos a seguir" y admitió una comisión del 1% por intermediar en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea en la pandemia.

A través de un escrito dirigido al juez este pasado lunes y al que tuvo acceso Europa Press, el empresario se mostró dispuesto a "colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan".

Martínez Martínez es dueño de Análisis Relevante, una de las empresas investigadas en el marco de la causa por los pagos bajo sospecha que habría realizado a Zapatero, a quien el juez sitúa como líder de una supuesta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, por lo que imputó al exdirigente socialista.

Además, en las últimas horas el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, han expresado al citado juez de la Audiencia Nacional que la aerolínea pagó "elevadas cantidades de dinero" a Julio Martínez Martínez, por la mediación de Zapatero en la concesión del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2020.

"CONFIANZA" EN ZAPATERO

Tras estas novedades, María Jesús Montero ha reafirmado su "confianza" en Zapatero porque "las personas que ayer (este lunes) remitieron cartas al juzgado y que hoy declaran ante el juez han cambiado su versión respecto a la cuestión inicial siguiendo la estela que ha marcado la sentencia en relación con el trato punitivo" que recibió Víctor de Aldama.

"Creo que soy especialmente expresiva en relación con lo que digo", ha considerado Montero para incidir en llamar la atención acerca de que "estos señores empresarios han cambiado su versión respecto a lo que en un primer momento dijeron, declararon, llevándoselo al ámbito que marca la estela de la sentencia de Ábalos respecto a la cárcel" que se le pedía a Aldama.

En ese punto, la 'número dos' de la dirección del PSOE federal ha subrayado que ella ya tuvo ocasión de señalar, cuando pudo valorar la sentencia del 'caso mascarillas' contra Ábalos y Koldo García, y también en relación a Aldama, que le parecía que "se abría un camino bastante complicado respecto a los beneficios penitenciarios que este empresario --Víctor de Aldama-- supuestamente había obtenido por haber señalado directamente, incluso con mentiras así reconocidas por el propio tribunal, a personas que nada tuvieron que ver con la causa que se investigaba".

"Dije que me parecía peligrosa esa línea, porque se amparaba en mentiras, tal como el tribunal posteriormente declaró", ha abundado Montero para agregar que, "como era bastante de prever, hay otros que van a seguir esa estela, porque su línea de defensa espera recibir beneficios penitenciarios en relación con su pena, un mejor tratamiento de su sentencia por el hecho de que condenen, señalen, trasladen a presuntos implicados cuestiones que no tienen por qué corresponderse con la verdad".

Además, Montero ha insistido en defender que el "procedimiento de concesión de la ayuda" que recibió la aerolínea Plus Ultra "ha estado auditado por la Intervención General, por la Comisión Europea, por el Tribunal de Cuentas y por un juzgado de instrucción de Madrid, y al final se concluyó que no había nada en el expediente respecto a la concesión de esta ayuda, lo que viene a suponer que esta ayuda fue legal, que siguió todos los parámetros establecidos y que, por tanto, lo que se hizo por parte de la SEPI fue, como en otras empresas, constatar que se daban todas las condiciones que la ley que aprobó el Congreso de los Diputados contemplaba".

Por eso, "a mí me gustaría que si alguien acusa a alguien de hacer algo, que diga cómo, cuándo y dónde, porque sale muy gratis el intentar señalar a otros", ha continuado la líder del PSOE-A, que ha remarcado que este asunto es "muy serio", y se está "hablando de delitos muy serios", y a ella le "gustaría que esa seriedad marcara todo el relato y toda la instrucción".

De igual modo, ha puesto de relieve que los cambios de "versión" de los empresarios investigados en el caso Plus Ultra se han producido de forma "paralela, al unísono, lo cual hace sospechar que se han puesto de acuerdo" para ello, ha aventurado.

ESPERA QUE "LA VERDAD SE ABRA CAMINO"

También ha señalado que mantiene su "confianza" en Zapatero porque considera que es "inocente de estas cuestiones que se le están imputando o que se le quiere condenar". "Y cuando uno tiene confianza en una persona, no espera más que al final la verdad se abra camino, poniendo de manifiesto que lo que uno confía es lo que es", ha añadido.

Finalmente, a preguntas de los periodistas sobre la falta de explicaciones de Zapatero en relación al origen de las joyas que se encontraban en su despacho cuando fue registrado, Montero ha señalado que el expresidente dijo que "iba a dar unas explicaciones" que ella entiende que su "defensa ha preferido que sean en sede judicial".

De esta manera, Montero ha dicho que entiende que, "cuando lo llame (a Zapatero) el juez para que pueda declarar a propósito de las joyas, a continuación conoceremos también por su boca propia cuál es el origen de las joyas", y ha concluido enmarcando esta cuestión "en la estrategia de defensa que lleve el abogado" del expresidente del Gobierno.