Márquez (PSOE-A) "no comparte" que se "etiquete a periodistas por ideología" en el listado de Interior

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 9 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los g - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha indicado este miércoles que "no comparte que se etiquete a periodistas por ideología", al hilo del listado de periodistas elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior que se conoció este pasado martes.

Así se ha pronunciado la dirigente socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, y a preguntas de los periodistas sobre qué le parece dicho listado de periodistas.

María Márquez ha explicado que no tiene "el conocimiento exacto" sobre en qué consiste dicho informe, y sólo ha leído "lo que se ha publicado", pero sí ha querido dejar claro que no comparte que "se etiquete a periodistas por ideología".

"Me parece mal, igual que no comparto que se apalee a periodistas en la manifestación, por ejemplo, que hubo en Ceuta, simple y llanamente por llevar un micrófono de la televisión pública española, o simple y llanamente por tener un micrófono que algunos entienden que hay que señalar como una cadena de televisión que está más cercana a la izquierda que a la derecha", ha añadido María Márquez al hilo de esta cuestión.