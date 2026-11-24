La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, junto al secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, durante el encuentro. - PSOE JAÉN

ANDÚJAR (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha mostrado su convencimiento de que Andalucía y la provincia de Jaén "van a darle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todos los votos que necesita para seguir desarrollando políticas de igualdad en España". "Vamos a ganar las elecciones y vamos a seguir gobernando, porque la gente progresista que defiende la democracia va a salir a votar en masa", ha vaticinado.

En un encuentro feminista en Andújar, Márquez ha advertido que "lo que está pasando en Andalucía no se puede permitir en el resto de España", porque, según ha valorado, desde que Vox llegó al Parlamento andaluz, "no hay manifiesto, ni declaraciones institucionales, ni acuerdo de todos los grupos para condenar la violencia machista", que ha asesinado a 47 mujeres en lo que va de año.

"Hay diputados de la extrema derecha que no se levantan cuando se pide un minuto de silencio porque han asesinado a una mujer, por el hecho de ser mujer. Los hombres y las mujeres decentes no podemos consentir que esto pase también en España", ha manifestado.

La responsable socialista ha indicado, por ello, que las mujeres se juegan "todo este domingo", reiterando que "el movimiento feminista es un abrazo de hombres y mujeres de bien, que luchamos por una sociedad más justa y que condenamos la violencia, el insulto y el retroceso".

"LA ULTRADERECHA VIENE CON MOTOSIERRA"

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado que "por primera vez se corre el riesgo de que la ultraderecha campe a sus anchas en el Gobierno de España", toda vez que ha alertado de que "vienen con la motosierra para cargarse los derechos de las mujeres y para quitar de un plumazo las políticas públicas en defensa de la igualdad y contra la violencia de género".

En este contexto, ha pedido "una movilización masiva" de las mujeres de Andújar y de la provincia de Jaén, a las que ha recordado que "solo hay una opción, el voto para el PSOE". "A las mujeres siempre les ha ido bien con los gobiernos socialistas desde el punto de vista de sus derechos y libertades y laboral, y por tanto podremos seguir avanzando con ese voto al PSOE. El domingo nos jugamos mucho y esa movilización masiva va a permitir que siga habiendo un Gobierno progresista", ha argumentado.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la secretaria general del PSOE de Andújar, Micaela Navarro, ha hecho hincapié en que "hay que seguir visibilizando la violencia de la que son víctimas y de la que los culpables son los hombres que la ejercen". En este punto, ha recalcado que "en absoluto se culpabiliza a todos los hombres, tal y como la derecha y la ultraderecha quieren hacer creer".

"El 29 de noviembre nos jugamos que haya avances o retrocesos en los derechos y libertades en general, pero en particular de las mujeres. El domingo tenemos que ser conscientes de que no es lo mismo votar un gobierno de izquierdas que a un gobierno de derechas que está diciendo claramente que su objetivo es retroceder en la cobertura de derechos y libertades de las mujeres", ha avisado.

Por último, Navarro ha recordado que la Ley contra la Violencia de Género se aprobó en 2004 por unanimidad de los grupos políticos y ha mostrado su sorpresa por que 22 años después, partidos como el PP, que en aquel momento apoyó la ley, "en estos momentos verbalizan en muchos casos no estar de acuerdo con muchos de los artículos de esa ley".