'Los Martes Culturales de la ONCE' regresan a Córdoba con Mozart como protagonista

Los músicos Macarena Martínez y Jorge Gresa. - ONCE

CÓRDOBA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La programación de 'Los Martes Culturales de la ONCE', que organiza la ONCE de Córdoba, recupera este martes su programación tras el paréntesis de verano con un concierto a cargo de Macarena Martínez, violín, y Jorge Gresa, violonchelo, miembro de la Orquesta de Córdoba, con un repertorio que tendrá a Mozart como protagonista en el año que se cumple el 270º aniversario del nacimiento del compositor austríaco.

Según ha informa la ONCE en una nota, el programa combina belleza, equilibrio y mucha complicidad sonora con un diálogo entre el violín y el violonchelo cargado de sutileza y emoción, descubriendo así todo el encanto del repertorio camerístico del siglo XVIII desde una mirada fresca y cercana.

El concierto arrancará con el 'Dúo en Sol mayor KV 423' de Mozart, una obra que deslumbra por su equilibrio perfecto entre virtuosismo y expresividad. A continuación, el 'Dúo op. 6 n.º 1' de Franz Anton Hoffmeister, compositor austríaco contemporáneo y amigo de Mozar. Y concluirá con el 'Dúo en Si bemol mayor KV 424', una de las joyas del repertorio mozartiano, que combina lirismo y brillantez en igual medida.

Macarena Martínez ha estudiado en el Rotterdams Conservatorium de Holanda ya ha recibido clases de perfeccionamiento con Bretislav Novotny (Primer violín y fundador del Cuarteto de Praga), Jorg Hoffmann (profesor de la Hochschule Musik de Freiburg en Alemania), Sergei Fatkoulin y Rainer Honeck (Concertino de la Orquesta Filarmónica de Viena).

Además, cuenta con un trabajo discográfico basado en obras para violín solo de Bach, Paganini, Ysaye y Prokofiev, y otro que integra la obra completa para violín y piano de Joaquín Turina. Es profesora titular de violín en el Conservatorio La Palmera de Sevilla, labor la compagina con una intensa actividad concertística en España y países como Italia, República Checa, Holanda, Francia, Alemania, Inglaterra o China.

Por su parte, premiado en la 96ª convocatoria del Concurso de Juventudes Musicales de España, Jorge Gresa se ha formado en Madrid, Utrecht y Lugano con Asier Polo, María Casado, Fernando Arias y Enrico Dindo. También ha recibido consejos de músicos como Eldar Nebolsin, Maria Kliegel, Jean-Guihen Queyras o Gary Hoffmann. Ha ofrecido conciertos en España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos y Costa Rica; y es ganador del Concurso de Música de Cámara 'Visitación Magarzo' en las ediciones de 2009 y 2013.

A su vez, ha trabajado bajo la batuta de directores como David Afkham, Josep Pons, Karl Anton Rickenbacher, George Pehlivanian, Pablo González, Domingo García Hindoyán, Andrés Salado o Hansjörg Schellenberger en formaciones como la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de Extremadura o la Orquesta Ciudad de Granada; estrenado obras de compositoras como Núria Núñez Hierro y Raquel García Tomás.

Actualmente forma parte de la plantilla de la Orquesta de Córdoba, tras el último proceso de oposición y toca con un violonchelo D. Royé (Ámsterdam, 2019) y un arco B. Menze.

El concierto tendrá lugar a las 19,00 horas en el salón de actos de la ONCE de Córdoba, con entrada libre hasta completar aforo.