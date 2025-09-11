Martín (PP-A): "Si firmar conciertos en sanidad es robar dinero público, acusan a su jefa Montero de años robando"

El portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, este jueves en el Pleno del Parlamento durante su pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha asegurado este jueves tras un recopilatorio de lo que ha descrito como las "mentiras permanentes" y las "contradicciones manifiestas" de la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, entre las que ha subrayado la referente a la posición de ésta sobre los conciertos sanitarios.

"Si sus señorías del PSOE mantienen que firmar un concierto con la sanidad privada es robar dinero público para dárselo a sus amiguetes, están acusando a su jefa, la señora Montero, de pegarse años robando el dinero público para dárselo a sus amiguetes", ha afirmado Martín, según una nota de este partido.

En su pregunta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la sesión de control al Gobierno, en la reanudación de la actividad parlamentaria en el periodo de sesiones que transcurre entre septiembre y diciembre, Martín ha ofrecido "mano tendida" a la oposición para "sumarse a trabajar por los andaluces" en lugar de "confrontar" y de generar "dos bandos irreconciliables", al tiempo que ha enumerado diversas cuestiones para argumentar "las contradicciones" de las que, a su juicio, es "presa" Montero.

"Mentía antes o miente ahora, porque firmaba a dos manos conciertos sanitarios millonarios con la sanidad privada y decía, además, que eran el complemento necesario y adecuado a la sanidad pública, pero si ahora lo hace usted, es que usted es el enemigo público número uno", ha dicho el portavoz del Grupo Popular dirigiéndose a Moreno.

"Montero miente diciendo que el que ataca a la sanidad pública es Juanma Moreno, cuando por primera vez estamos por encima de la media" en inversión sanitaria", ha asegurado, al tiempo que ha criticado: "miente cuando se agarra a pancartitas en manifestaciones para blindar la sanidad pública cuando se fundió 7.000 plazas de profesionales sanitarios", frente al incremento de plantilla de 30.000 profesionales realizado por el actual Gobierno de Andalucía, ha subrayado Martín.

"Montero mintió diciendo que la condonación era un invento del PP. Ahora ya hay un anteproyecto de ley de quitas de deuda", ha manifestado Martín, que ha añadido: "Montero y todas sus señorías del PSOE mienten cada vez que dicen que lo que se pudieran ahorrar las comunidades autónomas con la condonación de deuda lo pueden dedicar a políticas sociales. Falso, lo advirtió la Airef y el anteproyecto de Ley dice que solamente se puede pagar deuda".

"Montero antes decía no a la condonación de deuda, porque era sustituir el debate de la financiación, que era lo importante; pero hoy lo niega, sin que se le caiga la cara de vergüenza en el Congreso de los Diputados, y dice sí a la condonación de deuda y no acomete la financiación, porque se lo exige así el independentismo catalán", ha proseguido apuntando el portavoz popular.

NIEGA A ANDALUCÍA COMO MINISTRA UN SISTEMA DE FINANCIACIÓN JUSTO

"Montero miente cuando dice que es falso que la condonación de deuda beneficia a Cataluña. Sí, beneficia a Cataluña porque premia su sobreendeudamiento, a la vez que no compensa la infrafinanciación de otras comunidades como la nuestra", ha explicado Martín que, a su vez, ha acusado a la líder de los socialistas andaluces de mentir y de hacer "confrontación barata" cuando exigía a Rajoy, siendo consejera andaluza, un nuevo sistema de financiación autonómica, porque lleva "siete años como ministra de Hacienda y seguimos con el mismo sistema de financiación dañino y lesivo para los andaluces, que nos cuesta más de 1.500 millones de euros al año".

Noventa y cuatro subidas de impuestos a los españoles, el bulo de la bomba-lapa a Pedro Sánchez con el que se atacó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o el derribo del Algarrobico que prometió la vicepresidenta en seis meses y que continúa en pie, son otras de las cuestiones citadas por Martín como "mentiras" de la también ministra de Hacienda, a la que ha acusado igualmente de "mentir ayer cuando ponía la mano en el fuego por Cerdán y mentir hoy cuando se refiere a él como eses señor que nada tiene ya que ver con el PSOE".

El portavoz popular ha brindado la "mano tendida" al resto de formaciones políticas para alcanzar acuerdos que permitan hacer avanzar a Andalucía y ha recordado que están a punto de llegar muchos proyectos de Ley a la Asamblea legislativa autonómica para su tramitación, entre los que ha citado el de la Ley de Vivienda de Andalucía, el de la Ley Activa para impulsar la innovación, el de la Ley de modernización de polígonos industriales o la Ley de Presupuestos de Andalucía para 2026.

"Nunca es tarde y queda mucho tiempo de legislatura en el que seguro que pueden aportar", ha remachado su intervención el portavoz del Grupo Popular.