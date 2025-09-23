Martín (UGT-A) defiende en Granada la reducción de la jornada laboral como "gran palanca de derechos"

El 2º Congreso de UGT Servicios Públicos Granada ha contado con representantes de Gobierno, Junta, Diputación y Ayuntamiento de la capital granadina, además de la UGR, entre otros - UGT

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha defendido este martes la necesidad de reducir la jornada laboral como "gran palanca de derechos y calidad de vida" con el horizonte "claro" de alcanzar ya las 37,5 horas y avanzar hacia la semana de 32 horas sin pérdida salarial", destacando a su vez que menos horas y mejores turnos "reducen riesgos psicosociales, favorecen la conciliación, refuerzan la calidad del servicio y contribuyen a la transición ecológica".

Así lo ha indicado Martín incidiendo en su mensaje de defensa de lo público y de reducción de la jornada laboral durante su intervención en la clausura del 2º Congreso de UGT Servicios Públicos Granada, en el que ha sido reelegida como secretaria general en la provincia Juana López.

Martín ha agradecido la labor de la federación granadina, destacando que "son sus delegadas y delegados quienes sostienen la columna vertebral de la acción sindical de UGT en lo público" y ha señalado que "la pandemia nos ha recordado que sin servicios públicos fuertes no hay derechos garantizados". Por ello ha reclamado financiación suficiente, plantillas dimensionadas y empleo de calidad en todo el sector público andaluz.

Asimismo ha hecho referencia, según ha detallado UGT en una nota de prensa, a la actualidad internacional, reclamando un alto el fuego inmediato en Gaza y condenando "el genocidio contra el pueblo palestino", señalando que "el sindicalismo de clase siempre estará del lado de la vida, la dignidad y la justicia". Además ha advertido de los efectos de las políticas arancelarias anunciadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

También del auge de la "ultraderecha" que "niega el cambio climático, ataca la igualdad y pretende convertir derechos en negocios". Ante ello, ha insistido: "Ni un paso atrás. Defenderemos las libertades, el pluralismo y los derechos laborales con el mismo coraje con el que defendemos nuestros convenios".

Por su parte, Juana López, que ha sido reelegida como secretaria general de UGT Servicios Públicos en Granada con el respaldo mayoritario de un 94,62 por ciento de los votos emitidos por los delegados asistentes al congreso, celebrado bajo el lema 'Contigo avanzamos', ha renovado su compromiso de liderar el proyecto durante los próximos años, con "una apuesta firme por la defensa del sector público como garante de derechos sociales, cohesión territorial e igualdad de oportunidades".

En su intervención tras la votación, ha destacado el esfuerzo diario de delegados y afiliación, subrayando que "sin servicios públicos no hay justicia social ni hay futuro". Ha señalado que la nueva ejecutiva, con una de las edades medias más jóvenes de toda UGT, representa un proyecto común más innovador, digital, verde y feminista, llamado a ser la columna vertebral de la acción sindical en el ámbito público de la provincia.

En el congreso han estado también presentes el secretario de Organización de UGT, Andrés Orta, la secretaria general de Servicios Públicos de UGT, Isabel Araque, el secretario general de Servicios Públicos de UGT Andalucía, Antonio Tirado, o el secretario general de UGT Granada, Luis Miguel Gutiérrez, entre otros. También han asistido el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, e intervenido el delegado de Función Pública de la Junta en la provincia, Luis Recuerda, y el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, han detallado desde el sindicato.