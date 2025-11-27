Más de 130 jóvenes participan en Jaén en el espectáculo 'Libertad sin ira' con motivo de 50 años de democracia

Espectáculo 'Libertad sin ira'. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN JAÉN

JAÉN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plaza de las Batallas de Jaén, ante la Subdelegación del Gobierno de España, ha acogido este jueves el espectáculo 'Libertad sin ira'. Un encuentro artístico con más de 130 jóvenes de la provincia con el que se ha conmemorado 50 años de democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco.

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, ha afirmado que trabajar con la juventud "es vital para que sea partícipe y protagonista, y para que tenga un papel activo en las acciones y dar a conocer la memoria democrática española".

"Pretendemos que nuestro trabajo sea una oportunidad para afianzar los valores democráticos y la convivencia en paz, además de posibilitar espacios para que los y las más jóvenes puedan construir diálogos con nuestra historia y los nuevos discursos contemporáneos", ha explicado.

Además, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Jaén para la realización del evento y ha afirmado que 'Libertad sin ira' es una forma "original, fresca y juvenil de celebrar la democracia". Al respecto, ha subrayado que la cultura, la igualdad, la innovación o el arte "son hoy también lenguajes que expresan la defensa de nuestro modelo de convivencia y rechazan posiciones extremistas, retrógradas o de retroceso".

'Libertad sin ira' se enmarca en la programación de 'España en Libertad. 50 años', promovida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de su Comisionado para la celebración del hito, y respaldada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Ha contemplado distintas expresiones artísticas y se ha concebido como un espacio de conciliación y reflexión sobre los derechos y libertades conquistados en estos cincuenta años de democracia en España.

Música, poesía, danza, flamenco, carnaval, artes visuales y 'performance' se articulan en un recorrido que pone en valor la diversidad cultural y religiosa, la libre expresión de identidades y lenguajes Lgtbiq+, el reconocimiento de mujeres artistas silenciadas, la defensa de la naturaleza y la libertad de reunión y expresión.

El evento ha estado integrado por más de 130 profesionales, la mayoría menores de 35 años, y se ha diseñado para emocionar a todas las generaciones, aunque con especial atención a la juventud. Además, se ha concebido como un espectáculo inclusivo, estando apoyado por visuales y con la colaboración de Aprosoja.

Ha contado con las actuaciones 'Mis Alas', del grupo PopMal, de Los Villares; la danza contemporánea y urbana del Estudio Noveno; intervenciones de mujeres flamencas con Rocío Martínez, Raquel Damas, Mamen Laguna, Carmen Álvarez y Alba Espert; Antonio Mena, el 'Show gospel', de Jaén Jazzy, con visuales de Salud Rueda; agrupaciones de carnaval con la comparsa Atenea y las chirigota del Pitufo, del Barrio y de Jaima; y la propuesta de K-pop de Razt Dance Crew, con visuales de La Cascada Producciones.

La poesía también ha formado parte de la propuesta mediante un 'collage' de textos dirigido por Carlos Aceituno, mientras que el cierre ha estado a cargo del Coro de Rock de Jaén, interpretando 'Libertad sin ira' de Jarcha, acompañado de una versión signada de Aprosoja.

El espectáculo se ha celebrado en la plaza de las Batallas, ante la Subdelegación del Gobierno, con una sesión musical previa a cargo del colectivo Kurah Club, con Virxe y Mariscal DJ y con el apoyo en redes sociales del perfil de Instagram @libertadsinira_jaen.