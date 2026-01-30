La Junta de Andalucía señala el relevo generacional como uno de los ejes estratégicos de su política cinegética

Asistentes al foro sobre la caza. - JUNTA

SANTISTEBAN DEL PUERTO (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía sitúa el relevo generacional como uno de los ejes estratégicos de su política cinegética, convencida de que garantizar la incorporación de jóvenes y nuevos perfiles es clave para asegurar la continuidad de una actividad profundamente ligada al territorio, al equilibrio de los ecosistemas y al desarrollo rural.

Así lo ha trasladado la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, durante la segunda reunión del ciclo andaluz 'Foros de Caza', celebrada este viernes en Santisteban del Puerto (Jaén), que ha congregado a más de un centenar de asistentes.

Durante su intervención, ha subrayado que el futuro de la caza en Andalucía pasa necesariamente por facilitar el acceso de las personas jóvenes a esta actividad, modernizar su gestión y reforzar su papel como herramienta de conservación.

En este sentido, ha indicado que el Plan Andaluz de la Caza Horizonte 2023-2033 ha incorporado medidas específicas para favorecer ese relevo generacional, abordando una realidad marcada por el envejecimiento progresivo del colectivo cinegético y por la necesidad de atraer a nuevas generaciones desde una visión responsable y sostenible.

García ha apuntado, además, que la Junta ha mantenido en los presupuestos autonómicos la bonificación del 30 por ciento de la cuota de la actividad cinegética, una medida orientada a facilitar la incorporación de nuevos cazadores, y ha recordado que los mayores de 65 años han quedado exentos del pago, mientras que los menores de 18 años y las personas cazadoras federadas cuentan con una bonificación del 50 por ciento.

Asimismo, ha incidido en que se ha reforzado el compromiso con la juventud mediante la adhesión al programa Caza Joven, promovido por la Federación Andaluza de Caza (FAC). Esta iniciativa ha permitido ofrecer permisos gratuitos en terrenos públicos a jóvenes de entre 18 y 25 años durante la temporada 2025-2026, acercándolos de forma real y directa a la práctica cinegética y a la gestión del medio natural.

Tras una primera fase lanzada el pasado mes de mayo, en la que se ofertaron 36 permisos en las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, se abrió en octubre una segunda convocatoria con diez nuevos lotes que sumaron un total de 31 permisos gratuitos adicionales.

Estos permisos cubrieron terrenos en las provincias de Almería, Granada, Jaén y Sevilla, e incluyeron modalidades de caza mayor, como recechos de hembras de cabra montés, ciervo y muflón, además de jornadas de caza menor de zorzal desde puesto fijo y perdiz con reclamo.

La consejera ha destacado que estas políticas no responden únicamente a una cuestión demográfica, sino que forman parte de una estrategia más amplia para preservar el conocimiento tradicional ligado a la caza, profesionalizar el sector y reforzar su conexión con los valores de sostenibilidad y respeto ambiental.

En este contexto, ha afirmado que la caza bien gestionada necesita personas formadas, comprometidas y capaces de entender su función ecológica y social en el territorio.

CAZA MAYOR Y CONTROL DEL JABALÍ

Junto a este impulso al relevo generacional, el foro celebrado en Jaén ha puesto un especial énfasis en la gestión de la caza mayor y, de forma destacada, en el control de daños provocados por el jabalí y el cerdo asilvestrado. Una cuestión de especial relevancia en una provincia con un peso muy significativo de esta modalidad cinegética.

García ha remarcado que la Junta ha venido aplicando medidas excepcionales de forma continuada para hacer frente al crecimiento de estas poblaciones, tanto por los daños a la agricultura y la ganadería como por los riesgos asociados a la seguridad vial y a la sanidad animal.

Según ha explicado, Andalucía mantiene declarada el área de emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios. Un instrumento que la Junta viene aplicando de forma continuada desde hace años y que ha sido actualizado mediante la Resolución de 5 de diciembre de 2025, actualmente vigente hasta el 31 de mayo de 2026.

Esta declaración ha permitido intensificar la presión cinegética y actuar de manera coordinada en todo el territorio andaluz, tanto en terrenos cinegéticos como en zonas libres de caza, adaptando las actuaciones a la realidad de cada comarca.

Ha destacado que esta estrategia ha cobrado una especial relevancia tras la detección de casos de peste porcina africana en jabalíes silvestres en otras comunidades autónomas, lo que ha obligado a extremar las medidas preventivas para proteger el sector porcino andaluz, garantizar la bioseguridad y preservar la biodiversidad.

En este contexto, García ha sostenido que la gestión del jabalí se ha abordado desde un enfoque integral, combinando actuaciones cinegéticas extraordinarias, seguimiento técnico de las poblaciones y un refuerzo de las medidas de vigilancia sanitaria.

Al hilo de esto último, ha añadido que los datos más recientes confirman la eficacia de este modelo, ya que durante la temporada 2024-2025 se han registrado más de 70.000 capturas de jabalí en el conjunto de Andalucía, lo que ha contribuido a frenar el crecimiento descontrolado de la especie y a reducir progresivamente los índices de abundancia tras la aplicación de las medidas de choque.

La provincia de Jaén ha tenido un papel especialmente relevante, con más de 13.500 ejemplares capturados en el último ejercicio completo, lo que la sitúa con la mayor actividad de control de esta especie. Estos datos, a su juicio, reflejan la implicación de los titulares de cotos y del sector cinegético en una provincia con una fuerte implantación de la caza mayor, donde la colaboración con la Administración ha sido determinante para avanzar en el control de daños a la agricultura, la ganadería, las infraestructuras y la seguridad vial.

Ha precisado, además, que frente a la disminución generalizada de las poblaciones de caza menor, el Plan Andaluz de la Caza constata un crecimiento sostenido de las especies de caza mayor en los últimos años, lo que ha reforzado su papel como herramienta de gestión del territorio.

DIGITALIZACIÓN

García ha enmarcado estos avances dentro del Plan Andaluz de la Caza Horizonte 2023-2033, una hoja de ruta para una gestión moderna, basada en el conocimiento científico, la digitalización y la corresponsabilidad con el territorio que "ha permitido ordenar y reforzar la actividad cinegética, dotándola de estabilidad normativa y de herramientas adaptadas a los retos actuales".

En el ámbito de la digitalización, ha resaltado el desarrollo de la aplicación Capture, para agilizar y simplificar los trámites administrativos relacionados con la actividad cinegética.

También se ha referido a los avances en el marco del Pacto Andaluz por la Caza. Desde su firma, se han cumplido doce de los 17 compromisos adquiridos, lo que supone un grado de ejecución del 71 por ciento, mientras que otros tres compromisos están en fase avanzada de tramitación.

Ha valorado que este nivel de cumplimiento ha marcado un antes y un después en la colaboración entre la Junta y el sector cinegético, reforzando la confianza mutua y consolidando un modelo de gobernanza basado en el diálogo permanente.

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

La consejera ha subrayado, igualmente, la importancia de la actividad cinegética desde el punto de vista económico y social. Genera en Andalucía alrededor de 45.000 empleos y tiene un impacto estimado de 3.500 millones de euros en el PIB, siendo un motor económico esencial para muchas zonas rurales. En la comunidad hay más de 160.000 licencias en vigor y cerca de 7.600 cotos.

Por último, ha confirmado que la Junta trabaja para agilizar la resolución de expedientes administrativos pendientes en los departamentos de caza y pesca y ha enfatizado que se están dando los pasos necesarios para incorporar personal a la mayor brevedad posible.