Más de 1.300 estudiantes se presentan en Córdoba a la PAU en la convocatoria extraordinaria de julio

Archivo - Estudiantes asistentes a un examen en una imagen de archivo. - UCO - Archivo

CÓRDOBA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.352 estudiantes cordobeses se ha matriculado en las Pruebas de Admisión a la Universidad (PAU) en la convocatoria extraordinaria de julio, cuyos exámenes se realizarán los días 30 de junio y 1 y 2 de julio. De ellos, 857 son mujeres, lo que supone un 63,39% del total.

Así lo ha señalado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota en la que ha detallado que, del global, 1.165 matrículas corresponden a estudiantes de Bachillerato Lomloe (578 de ellas, dentro de la fase de acceso y 587, de la fase de admisión), 18 al Bachillerato Lomce (dos de la fase de acceso y 16 de la fase de admisión) y 15 al Bachillerato LOE (todas en la fase de admisión). Por último, 154 matrículas corresponden a alumnado procedente de Ciclos Formativos.

Para la realización de las pruebas se ha habilitado un total de seis sedes repartidas por la provincia de Córdoba. De ellas, una corresponde a Córdoba capital: la Facultad de Medicina y Enfermería (Edificio Sur). El resto se distribuyen por la provincia en Belmez, Cabra, Montilla, Posadas y Pozoblanco.