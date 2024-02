Más de 14 millones de viajeros han utilizado el Avant Sevilla-Córdoba-Málaga desde sus inicios hace 16 años

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio Avant de Renfe que une las ciudades de Málaga, Córdoba, y Sevilla ha obtenido un balance total de 14.073.500 viajeros desde sus inicios hace 16 años, de los que 1.018.300 corresponden a 2023, un 16% más que en el ejercicio anterior.

En un comunicado, Renfe ha destacado que justo esta semana se cumple el 16 aniversario desde la puesta en marcha de esta servicio, que ofrece una programación semanal de 86 trenes Avant Sevilla- Córdoba-Málaga y un total de 22.500 plazas.

Estos trenes, tal y como han recordado, enlazan la capital de la Costa del Sol e hispalense en un mejor tiempo de viaje de una hora y 59 minutos y tienen paradas intermedias en Puente Genil-Herrera y Antequera-Santa Ana.

En clave medioambiental, la empresa pública también ha valorado que, en estos 16 años, el servicio Avant Málaga-Córdoba-Sevilla ha evitado la emisión a la atmósfera de 216.600 toneladas de CO2 y la circulación en carretera de 9,4 millones de vehículos privados.

ABONOS AVANT

Por último, desde Renfe han recordado que esta oferta de servicios de Alta Velocidad y Media Distancia, declarados como obligación de servicio público, está incluida en la medida del Gobierno de bonificación del abono recurrente.

A través de esta iniciativa, se aplica un descuento del 50 por ciento a todos los títulos multiviajes Avant (Abonos Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45). Es decir, se mantienen los actuales abonos a mitad del precio habitual: Abono Tarjeta Plus (para realizar entre 30 y 50 viajes), Tarjeta 10 Plus (para diez viajes con una validez de dos meses) y Tarjeta Plus 10-45 (para diez viajes con una validez de 45 días).

Los viajeros pueden consultar toda la información y adquirir el abono Avant a precio reducido a través de la web de Renfe: Abonos Gratis Renfe