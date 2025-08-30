Más de 1.800 alumnos participaron en Andalucía el pasado curso en el programa de lengua árabe financiado por Marruecos

Archivo - Aula antes del comienzo de un examen oposición, a 18 de junio de 2023, en Sevilla, (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.800 alumnos de 95 centros educativos andaluces participaron durante el pasado curso 2024-2025 en el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (Placm) "gestionado y financiado íntegramente por el Reino de Marruecos".

Así lo detalla la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en una respuesta escrita, consultada por Europa Press, que contesta a varias preguntas registradas por el grupo parlamentario Vox en Andalucía al respecto de esta iniciativa.

La consejera aclara en su respuesta que "el profesorado del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí es gestionado y financiado íntegramente por el Reino de Marruecos, en virtud del Convenio de Cooperación Cultural firmado entre el Gobierno de España y el de Marruecos, que también se ocupa de su selección y nombramiento", por lo que "la Junta de Andalucía no destina presupuesto para la financiación de este programa".

En cuanto al número de participantes, la consejera detalla que, durante el curso 2024-2025, el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí "se ha desarrollado en 95 centros educativos con la participación de 1.810 alumnos".

Se trata de unas cifras superiores a las registradas en el curso precedente, 2023-2024, cuando fueron 79 centros y 1.741 alumnos los participantes en este programa, según se especifica en la misma respuesta de la consejera, que igualmente precisa que, en el curso 2022-2023, fueron 90 centros y 1.958 alumnos los que tomaron parte del citado programa en Andalucía.

Con anterioridad, en el curso 2021-2022 fueron 76 centros y 1.312 alumnos los participantes; en el curso 2020-2021, 80 centros y 1.525 alumnos; en 2019-2020, 113 centros educativos y 2.700 alumnos, y en el curso 2018-2019, 108 centros y 3.407 alumnos, se concreta también en la respuesta de la consejera.