Más de 200 mujeres emprendedoras presentan candidatura para la cuarta edición de Wow.Up impulsada por Cesur

Imagen de la cuarta edición de Wow.Up impulsada por Cesur. - CESUR

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios del Sur de España (CESUR), ha iniciado este miércoles, 18 de febrero, la quinta edición de Wow.Up, el programa de emprendimiento femenino impulsado por la entidad. En esta ocasión, más de 200 mujeres emprendedoras han presentado su candidatura.

Tras el proceso de evaluación, se han recibido más de cien proyectos completos y, finalmente, han sido seleccionados 24 proyectos liderados por mujeres que han iniciado en esta jornada un proceso integral de acompañamiento para convertir sus ideas en empresas en funcionamiento, según ha informado la entidad en una nota.

Esta nueva edición confirma el crecimiento y consolidación de Wow.Up como "una de las principales iniciativas de apoyo al emprendimiento femenino" en el sur de España. Las emprendedoras seleccionadas pertenecen a todas las provincias de Andalucía, así como a Extremadura, Ceuta y Melilla, además de otras regiones, siempre que desarrollen su actividad o residan en el sur de España.

Para Cesur, esta diversidad territorial refuerza el carácter regional del programa y su impacto en el ecosistema empresarial del sur. Además, ha explicado que durante los próximos meses, las participantes contarán con un completo itinerario de acompañamiento que incluye sesiones de formación práctica orientadas a la ejecución de su plan de negocio, con el objetivo de que finalicen el programa con su empresa constituida y operativa.

Asimismo, estarán mentorizadas por empresarios y directivos de amplia trayectoria profesional, quienes aportarán su experiencia, visión estratégica y red de contactos para impulsar el desarrollo y consolidación de los proyectos.

INNOVACIÓN Y DIVERSIDAD SECTORIAL

Los proyectos seleccionados destacan por su diversidad sectorial y su alto componente innovador. De este modo, las iniciativas abarcan sectores estratégicos como salud y biotecnología, con soluciones en salud femenina, prevención laboral y dispositivos médicos; tecnología e inteligencia artificial aplicada a agricultura, viajes o gestión empresarial; sostenibilidad y economía circular, desde moda circular hasta alimentación alternativa; así como los sectores de cultura e industrias creativas, impacto social y accesibilidad, patrimonio y restauración histórica y agroalimentación y foodtech.

En este sentido, Cesur ha destacado que entre las propuestas seleccionadas se encuentran soluciones basadas en inteligencia artificial para el sector agrícola, dispositivos de detección precoz en pacientes con diabetes, plataformas tecnológicas para la gestión cultural, marketplaces de artesanía internacional o iniciativas vinculadas a la economía circular y la sostenibilidad.

La primera sesión, celebrada este miércoles en la Fundación San Telmo, ha corrido a cargo de Bassem Newlati, profesor de Política de Empresa en San Telmo Business School, empresario y emprendedor, quien ha detallado cómo poner en marcha un plan de negocio.

En sus cinco ediciones, el programa Wow.Up se consolida como una plataforma clave para el acompañamiento, la formación y la conexión de mujeres emprendedoras con el tejido empresarial del sur de España.

Este programa es posible gracias a la colaboración de los socios de CESUR, cuyo compromiso permite poner en marcha herramientas reales de crecimiento económico y social para el sur de España. En esta edición colaboran Deloitte, Petaca Chico, Instituto Español y Grupo Fonsán.