Archivo - Más de 200 niños están en guarda con fines de adopción por familias andaluzas en 2025, un 42,6% más que hace dos años. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 241 niños están en guarda con fines de adopción --sobre los que la Junta aún mantiene la tutela-- por familias andaluzas en 2025, lo que representa un 42,6% más que hace dos años. La Consejería de Inclusión, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía registró en 2025 un total de 420 solicitudes presentadas para adopción nacional frente a las 418 de 2024 y las 410 de 2023.

El sistema de adopción funciona de manera muy similar al del acogimiento. La familia interesada tiene que dirigirse a la delegación provincial de Inclusión Social o bien a cualquiera de los Servicios de Apoyo al Acogimiento Familiar y la Adopción (SAAF) para registrar su petición, con la que se inicia el proceso.

Los interesados en adoptar reciben información sobre en qué consiste hacerse cargo de un niño y, si deciden seguir adelante, reciben formación tras lo que afrontan el llamado proceso de idoneidad en el que la Administración pública determina si hay un perfil en el sistema que se adecúe a lo que busca la familia que desea adoptar.

Hay un hándicap: no siempre las peticiones, necesidades o intenciones de la familia se corresponden con los niños que hay disponibles en el sistema de protección. La familia puede ser idónea pero los niños a adoptar no encajan con el perfil que ella va buscando. Si ambas cosas casan, se asigna el menor, lo que se llama guarda con fines de adopción. En un plazo de entre uno o dos años, según los juzgados provinciales y las cargas que estos tengan, el proceso se cierra con la ratificación de la adopción por parte de un juez. Cuando la adopción se formaliza, la Junta deja de tener la tutela sobre el menor.