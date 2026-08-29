Más del 25% de las familias andaluzas "tirarán de crédito" para afrontar el encarecimiento de la vuelta al cole

Archivo - Tres niñas a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés, de Madrid, durante el primer día de comienzo del curso escolar. Foto de archivo. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Andalucía (Ucauce) ha publicado, a través de un informe sobre la previsión de gastos en el nuevo curso 2026-2027, que el 26,6% de las familias de la región "tirarán de tarjeta de crédito" u otras modalidades de endeudamiento para afrontar el encarecimiento de la vuelta a los colegios.

Según ha precisado la organización en un comunicado, la provincia de Almería se ha posicionado a la cabeza en el listado de hogares que recurrirán a la financiación externa, con una representación del 32%.

Asimismo, las provincias que más prevén apoyarse en esta herramienta han resultado ser Cádiz (29%) y Málaga (28%), seguidas de Córdoba (27%) y Huelva (26%). En contraparte, las menos predispuestas a enfrentarse a la "cuesta de septiembre" de esta manera serán Sevilla (25%), Jaén (24%) y Granada (22%).

Por tanto, la investigación ha avanzado que, aproximadamente, uno de cada cuatro hogares de Andalucía tendrá que buscar financiación externa para afrontar las "actuales tensiones inflacionistas".

Además, ha detallado que el desembolso medio a realizar en los colegios privados ascenderá a una cifra total de 1.468 euros de media, mientras los concertados alcanzarán costes de 755 euros y los públicos rondarán los 605 euros.

Cabe destacar que, si bien la Ucauce ha analizado los "costes medios" que supondrá el regreso a las aulas, las cuantías de determinadas decisiones de compra o consumo podrán ser inferiores o incluso "mucho más superiores" en función de "determinadas decisiones de compra o consumo".

REPERTORIO DE CONSEJOS

La Ucauce ha compartido una serie de consejos para afrontar el "importante desembolso" que enfrentarán las economías domésticas andaluzas este septiembre, como desarrollar un "presupuesto previo" y llevar un control de los gastos, como una forma de "simple contabilidad doméstica" para reducir los costes.

Igualmente, ha considerado "interesante" repasar todo el material escolar del que disponen los hogares y hacer una lista de lo exclusivamente necesario, así como reutilizar y alargar el uso de estos recursos.

Por otro lado, ha trasladado otras recomendaciones como consultar las posibles ayudas o becas, no comprar todo el material en el mismo establecimiento, evitar "dejarse llevar" por los anuncios publicitarios y conservar los tiquets y facturas para posibles devoluciones o reclamaciones.

En este sentido, también ha sugerido tener en cuenta la opinión de los niños en la elección de actividades extra-escolares para que no se conviertan en una "odiosa imposición", sino una "posibilidad más para aprender y disfrutar".