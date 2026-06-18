Más de 300 jóvenes con discapacidad intelectual participarán en campus del Programa UniDiversidad de Fundación ONCE

Más de 300 jóvenes con discapacidad intelectual participarán este verano en campus del Programa UniDiversidad de Fundación ONCE. - FUNDACIÓN ONCE

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 328 jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista participarán este verano en alguno de los diez campamentos inclusivos de crecimiento personal impulsados por universidades y entidades del tercer sector, en el marco de la tercera convocatoria para el desarrollo de 'Campus de verano UniDiversidad', puesta en marcha por Fundación ONCE.

Según ha precisado Fundación ONCE en una nota, cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE), la iniciativa pretende facilitar espacios de convivencia y formación a jóvenes con discapacidad intelectual, cuyas oportunidades en este sentido son "limitadas". Y, esto pese a que se ha visto que "las competencias blandas, junto con la participación en actividades culturales, de ocio y académicas, desempeñan un papel crucial en la mejora de la autonomía y empleabilidad de los jóvenes con discapacidad intelectual".

Desde esta perspectiva, los campamentos --que tendrán lugar entre julio y septiembre de 2026 en España e Italia-- están concebidos como espacios lúdicos de convivencia y formación y en ellos habrá, por tanto, actividades enfocadas a dotar a los participantes de habilidades y competencias necesarias para mejorar su autonomía y aumentar sus oportunidades de inclusión social y laboral.

Igualmente, contarán con experiencias inclusivas en actividades deportivas, de ocio y cultura. Concretamente, los campus se desarrollarán en Ferrol, Burgos, Villanueva de la Cañada, Seu d'Urgell, Cazorla, Cortegana (Huelva), El Escorial, Sierra Nevada, Mallorca y la localidad italiana de Como.

De ocho a diez días de duración, los campamentos están destinados a personas con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista reconocida con un grado igual o superior al 33% y estar desempleadas o inactivas. Además, se recomienda que hayan participado en alguno de los Programas 'UniDiversidad' impartidos hasta la fecha en universidades españolas durante el curso escolar.

Concretamente, aunque en cada programa participan varias entidades, las que los lideran son: Universidad de Salamanca; el Centro de Enseñanza Universitaria SEK, S.A. (Universidad Camilo José Cela); la Universidad de Granada; la Universidad de Murcia; la Universidade da Coruña; la Universidad de Castilla-La Mancha; la Fundación Miradas; APSA; Asociación Provincial Síndrome de Down de Sevilla y Provincia (Down Sevilla) y Fundación Privada El Maresme.

En total, casi medio centenar de universidades y entidades "harán posible que se desarrollen los diez Campus de verano UniDiversidad impulsados por Fundación ONCE este año".