Más de 300 mayores de Córdoba participan en una jornada de promoción de la salud de Cruz Roja en el Rectorado

Una voluntaria de Cruz Roja acompañada a una asistentes a las jornadas de promoción a la salud. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 personas mayores han participado este martes en una jornada de promoción de la salud organizada por Cruz Roja en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores. La iniciativa ha combinado actividades culturales y formativas pensadas para favorecer tanto el bienestar físico como el emocional.

Así, según ha informado la institución humanitaria en una nota, las personas asistentes han podido disfrutar de la representación teatral 'Mujeres de la historia de Córdoba', a cargo de la compañía Producciones Avanti, una propuesta que acerca al público distintas figuras femeninas vinculadas al pasado de la ciudad.

Y tras la representación, las personas participantes han tenido la oportunidad de recorrer diferentes mesas informativas centradas en cuestiones relacionadas con la promoción de la salud, entre ellas hábitos saludables, alimentación consciente, toma de biomedidas, aplicaciones de interés para la vida cotidiana y otros recursos orientados a favorecer un envejecimiento activo, autónomo y saludable.

"Envejecer de forma saludable no depende solo de cuidar la salud física. También es fundamental mantener relaciones sociales, participar en la comunidad y sentir que seguimos formando parte activa de ella. Jornadas como la de hoy son un espacio ideal en el que ofrecer oportunidades para compartir, aprender y, sobre todo, disfrutar en compañía", ha destacado María Torralbo, responsable provincial del programa de Personas Mayores de Cruz Roja.

La actividad --cofinanciada por la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba dentro del proyecto 'Intervención comunitaria para el envejecimiento saludable'-- estaba especialmente dirigida a personas mayores residentes en las barriadas periféricas y parcelaciones de la capital, territorios en los que se detectan mayores niveles de vulnerabilidad, limitación de recursos comunitarios y situaciones de aislamiento social.

"Muchas de las personas mayores con las que trabajamos viven en zonas donde el acceso a recursos y actividades es más limitado. Por eso acercar propuestas de promoción de la salud y espacios de encuentro contribuye a prevenir situaciones de aislamiento y a reforzar su bienestar", ha añadido Torralbo.

La actividad --posible gracias a la colaboración de la Universidad de Córdoba, y que ha contado también con una donación de fruta por parte de Mercacórdoba-- se ha desarrollado, además, en coordinación con los centros municipales de personas mayores de las distintas zonas participantes, lo que favorece la creación de redes de apoyo y espacios de relación que ayudan a combatir la soledad no deseada y fomentan una mayor participación comunitaria.

En la jornada han participado la presidenta provincial de Cruz Roja, Cándida Ruiz; la responsable provincial del programa de Personas Mayores de la entidad, María Torralbo; la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, y el vicerrector de Salud de la Universidad de Córdoba, Manuel Rich.

Para Cruz Roja, iniciativas como esta ponen de manifiesto que la promoción de la salud también pasa por mantener vínculos sociales, participar activamente en la comunidad y generar oportunidades de encuentro que permitan a las personas mayores seguir desarrollando una vida plena y autónoma.