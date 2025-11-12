Más de 3.000 escolares de la provincia participan en el programa educativo y cultural 'Escenia'

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada, a través de la Delegación de Cultura y Educación, ha puesto en marcha la programación de otoño del programa 'Escenia', en el Ciclo de Artes Escénicas dirigido al público infantil y juvenil de la provincia, en una edición que congrega más de 3.000 escolares de 35 centros educativos.

Según ha detallado la institución provincial en un nota, con esta edición esta iniciativa se ha erigido como una de las propuestas culturales "que mejor integra la transversalidad entre cultura y educación, acercando la creación artística a los más jóvenes desde una perspectiva accesible, inclusiva y de calidad".

De esta forma, 'Escenia' garantiza que los niños y jóvenes de todos los municipios de Granada puedan disfrutar de espectáculos teatrales adaptados a sus edades y necesidades interpretados por compañías profesionales "de referencia" en el ámbito de las artes escénicas.

En concreto, la programación de otoño de 2025 reúne a cuatro compañías, dos de ellas granadinas, una portuguesa y otra catalana, que ofrecerán diez representaciones en siete teatros "cabeceras de comarca como son Alhendín, Atarfe, Baza, Guadix, Huéscar, Peligros y Santa Fe".

Tal y como ha emitido la Diputación de Granada en una nota, entre las propuestas incluidas destaca 'Codex D'amour', de la compañía granadina 'La Itinerante', liderada por Cristian Martín y Daniel Doña. Su montaje se inspira en distintas mujeres del Siglo de Oro español --pioneras, pensadoras, escritoras y artistas-- que lucharon por "encontrar su voz y su espacio en una sociedad que limitaba su libertad", un viaje artistíco que "reivindica la memoria y la creatividad femenina" a través de "una cuidada puesta en escena" y "un lenguaje corporal profundamente expresivo".

Otra de las piezas programadas es 'Xpectro', de la compañía granadina 'Zen del Sur', galardonada con el Premio Lorca 2025. Se trata de un espectáculo multidisciplinar que combina danza, música, acrobacia y teatro para abordar el autismo y otras neurodivergencias "desde una mirada artística, creativa y pedagógica". Así, invita al espectador a adentrarse "en un universo de emociones, ofreciendo una experiencia sensorial que promueve la reflexión y la empatía hacia la diversidad".

Desde Portugal llega 'BullDog', de la compañía 'Janela Aberta Teatro', una propuesta escénica "de gran elegancia, exigencia física y precisión", que opera a través de un lenguaje poético y simbólico y que cuenta con un montaje que aborda temas "profundamente humanos" como el 'bullying', la amistad, el amor y la familia. Con un tratamiento visual "delicado" y un trabajo corporal "impecable", propone una "mirada sensible y universal sobre los lazos afectivos y las tensiones sociales que marcan el crecimiento personal".

Cierra la programación 'Laika', de la compañía catalana 'Xirriquiteula Teatre', galardonada con el Premio MAX 2021 al mejor espectáculo familiar. Esta obra recrea la "épica y triste hazaña" de la perra más famosa del mundo, convertida en símbolo de la exploración espacial y del sacrificio, con un "impresionante trabajo técnico y una cuidada estética" que combina "teatro, títeres y proyecciones" para ofrecer un "relato emotivo y poético" que invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano, la ciencia y la ética.

De este modo, la Delegación de Cultura y Educación continuará "impulsando iniciativas" que sitúen a Granada como "referente en programación cultural" para la infancia y la juventud, y en la promoción de una educación integral basada "en la creatividad, la sensibilidad artística y la igualdad de oportunidades".