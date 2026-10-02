Más de 30.000 personas visitan el Castillo de La Calahorra desde su apertura al público por la Diputación de Granada

Más de 30.000 personas han visitado el Castillo de La Calahorra desde su apertura al público por la Diputación - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Castillo de La Calahorra se ha consolidado desde su adquisición por parte de la Diputación de Granada como uno de los grandes activos patrimoniales de la provincia y como un nuevo foco de dinamización cultural y turística de la comarca de Guadix y el Marquesado del Zenete. Desde su apertura al público, el monumento ha recibido ya la visita de más de 30.000 personas, una cifra que refleja el interés que ha despertado entre granadinos y visitantes la posibilidad de conocer este enclave histórico.

La adquisición del Castillo de La Calahorra por parte de la institución provincial en 2025 permitió su inmediata apertura a la ciudadanía y su puesta a disposición de la visita pública y gratuita, con el objetivo de garantizar el conocimiento y disfrute de uno de los monumentos más singulares del patrimonio granadino.

La Diputación ha acompañado esta apertura con nuevas herramientas y servicios destinados a facilitar y enriquecer la experiencia de los visitantes, al tiempo que trabaja en un proyecto de recuperación integral del inmueble.

La vicepresidenta segunda y diputada de Gestión de Bienes Culturales, María Vera, ha destacado que "la apertura del Castillo de La Calahorra y todo lo que estamos haciendo en torno a este monumento responde a una decisión estratégica de la Diputación de Granada, impulsada desde el primer momento por el presidente Francis Rodríguez, que tuvo la determinación y la visión de apostar por la adquisición de este inmueble y convertirlo en un patrimonio de todos los granadinos. Hoy podemos comprobar que aquella decisión ha dado sus frutos, con más de 30.000 personas que han cruzado sus puertas y con un interés creciente por conocer y disfrutar de este enclave".

Vera ha señalado que "estamos ante un proyecto que va mucho más allá de abrir las puertas de un castillo. Queremos que sea un motor cultural, turístico y económico para Guadix y el Marquesado del Zenete, un espacio vivo, abierto a la ciudadanía y capaz de generar nuevas oportunidades para el territorio".

"Por eso estamos trabajando de manera simultánea en la mejora de la visita, en la programación cultural, en la recuperación del inmueble y en nuevas herramientas que nos permitan divulgar todo el valor histórico y patrimonial que atesora", ha añadido.

En estos momentos, la Diputación de Granada ofrece más de 600 entradas gratuitas cada semana para las visitas guiadas que se desarrollan durante los viernes, sábados y domingos, con una gran respuesta por parte del público. A su vez, los viernes por la mañana se ha puesto en marcha un servicio de lanzadera que facilita el acceso al monumento a las personas con limitaciones de movilidad, favoreciendo así una visita pública más accesible.

NUEVOS RECURSOS PARA ENRIQUECER LA VISITA

Con el objetivo de impulsar y mejorar la visita pública, la Diputación ha encargado la realización de una maqueta interactiva del Castillo de La Calahorra, ejecutada a escala, que permite descubrir de una manera didáctica los principales hitos y elementos del monumento. El recurso está especialmente pensado para acercar el patrimonio al público infantil y facilitar una comprensión más sencilla y atractiva de la historia y la configuración del castillo.

A esta herramienta se sumará en las próximas semanas un nuevo recurso audiovisual que dará la bienvenida a los visitantes al inicio de su recorrido. El vídeo permitirá introducir al público en la historia y características del monumento y se incorporará como un nuevo elemento dinamizador de la visita.

La institución provincial ha desarrollado una nueva página web destinada a centralizar toda la información relacionada con el Castillo de La Calahorra. El objetivo es que, una vez se encuentre plenamente operativa, esta plataforma permita no solo dar a conocer el monumento, sus características y actividades, sino también gestionar y reservar las entradas de las visitas públicas y de los diferentes eventos que se desarrollen en el castillo.

UN VERANO DE CULTURA Y PATRIMONIO

La apertura del monumento ha estado acompañada durante el verano por una amplia programación cultural diseñada para acercar el Castillo de La Calahorra a la ciudadanía y convertirlo también en escenario de propuestas culturales vinculadas al patrimonio.

Entre ellas ha destacado el ciclo de visitas teatralizadas, dirigido por Cristina y Myriam Carrascosa, que ha permitido conocer de una manera diferente la historia familiar vinculada a la construcción y evolución del castillo.

En total, se han desarrollado 16 visitas teatralizadas durante distintos fines de semana del verano, con 480 plazas ofertadas, todas ellas cubiertas, alcanzando una ocupación del 100%.

El Castillo de La Calahorra también ha acogido una programación de conciertos promovida por la Diputación de Granada, con la participación de artistas como Álvaro Montes, José Luis Jaén y el pianista David Gómez, que presentó su espectáculo 'Noche de piano a la luz de las 200 velas'.

En conjunto, 300 personas pudieron disfrutar de estas propuestas musicales en un espacio patrimonial único, generando una especial simbiosis entre cultura y patrimonio.

Como cierre de la programación de verano, durante el mes de septiembre se celebró el ciclo 'Noches mágicas en el Castillo de La Calahorra', que reunió a 400 espectadores en torno al flamenco, la canción española y la lírica, con las actuaciones de Juan Habichuela Nieto, Agustín Barajas, la soprano Mariola Cantarero y Carmen de Carmen.

A estas actividades se han sumado otros acontecimientos que han tenido al Castillo de La Calahorra como telón de fondo o escenario, contribuyendo a incrementar su proyección y difusión. Entre ellos se encuentra la salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España, así como la celebración de diferentes programas radiofónicos desde el monumento.

AVANZA EL PROYECTO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL

Paralelamente a la apertura pública y a la programación cultural, la Diputación de Granada continúa avanzando en la redacción del proyecto de recuperación integral del Castillo de La Calahorra, que se encuentra ya en un estado muy avanzado.

Como adelanto de esta intervención global, durante los meses de verano se han desarrollado distintas actuaciones arqueológicas en el monumento que han permitido obtener resultados de especial interés, entre ellos el descubrimiento de un importante aljibe situado en la entrada del castillo.

Además, la institución provincial tiene previsto acometer en los próximos meses el acondicionamiento de dos salas situadas en la planta baja del inmueble. Estos espacios permitirán futuras actividades expositivas y culturales y contribuirán a ampliar las posibilidades de uso y disfrute del monumento.