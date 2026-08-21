Más de 31.700 conductores son multados por exceso de velocidad en Andalucía, el 64% de ellos en autopistas y autovías

Agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 31.745 conductores han sido multados por exceso de velocidad, lo que representa el 9,8% del total, porcentaje del orden al registrado en la última campaña. De total de denuncias durante los siete días de la campaña de vigilancia y control de la velocidad en las carreteras andaluzas desarrollada por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre el 3 y el 9 de agosto, el 64,3% se formularon en autopistas y autovías, vías que concentraron el mayor porcentaje de infracciones (20.401 denuncias), el 34,5% en carreteras convencionales (10.941) y el 1,3% en travesías (403).

Durante la campaña, los agentes de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil establecieron 410 puntos de control de velocidad y controlaron a 325.522 vehículos, según los datos facilitados por el Gobierno en una nota. La velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, por lo que se han reforzado los controles, tanto con radares estáticos como dinámicos, especialmente en autopistas y autovías, donde se han realizado el 50,7% del total de controles; el 46,8% se registraron en carreteras convencionales y el 2,4%, en travesías

En el ámbito penal, siete de los conductores denunciados incurrieron en un delito contra la seguridad vial y fueron puestos a disposición judicial por exceder en más de 80 km/h la velocidad permitida en la vía, tal y como se recoge en el artículo 379.1 del Código Penal. A estos resultados hay que sumar los controles que las distintas policías locales de los Ayuntamientos que han sido invitados han realizado en su ámbito de actuación, colaboración muy importante de modo que se unifica el mensaje de respeto de los límites de velocidad establecidos, independientemente de la vía por la que se circule.