Más de 3.300 plantas de marihuana intervenidas y 36 detenidos en Motril y Granada en noviembre

Agente de la Policía Nacional junto a bellotas de hachís incautadas. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en Granada y Motril durante el pasado mes de noviembre un total de 14 operaciones contra el tráfico de drogas a pequeña y gran escala, las cuales se han saldado con la detención de 36 personas y la aprehensión de más de 3.300 plantas de marihuana, junto con más de 260 kilos de hachís.

Paralelamente, se han llevado a cabo cerca de 140 intervenciones contra la defraudación de fluido eléctrico en Granada en colaboración con Endesa, a raíz de las cuales se ha comprobado que el 94 por ciento de las viviendas contaban con conexiones ilegales a la red de suministro.

El grueso de las operaciones realizadas le corresponde a la capital, con un 86 por ciento de las mismas, correspondiéndole a Motril el 14 por ciento restante.

En Granada se ha incautado, dentro del Plan Norte, el 80 por ciento de las más de 3.300 plantas de marihuana localizadas durante el decimoprimer mes del año, correspondiéndole otro 20 por ciento a Motril.

Los agentes de Policía también han incautado más de 260 Kilos de hachís, el cien por cien hallado en Granada, según detalla en una nota el Cuerpo Nacional de Policía.

Por otra parte, han sido sancionadas por vía administrativa cerca de 600 personas por la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, correspondiendo el 66 por ciento de las mismas a intervenciones llevadas a cabo en la capital granadina. En conjunto, han sido detenidas 36 personas en relación con el delito de tráfico de drogas.