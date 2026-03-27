Más de 350 agentes de la Policía Nacional velarán por la seguridad en Semana Santa en Córdoba capital

Archivo - La procesión de La Borriquita en la Carrera Oficial de la Semana Santa de Córdoba, en una imagen de archivo. - AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional activa un dispositivo especial de seguridad con motivo de la celebración de la Semana Santa 2026, uno de los eventos que concentra un mayor número de personas en la ciudad de Córdoba.

Este dispositivo contará con más de 350 efectivos de distintas áreas, entre ellas Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y la Base Delegada de la Unidad Aérea en Córdoba, que velarán por el normal desarrollo de las salidas procesionales y la seguridad de la ciudadanía y los visitantes.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, este operativo contará con un refuerzo de efectivos en puntos estratégicos, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, prevenir la comisión de delitos y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier incidente.

Desde la Policía Nacional se ha recordado la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de informarse únicamente a través de canales oficiales, "como medida fundamental para evitar la difusión de rumores o bulos que puedan generar una alarma innecesaria".

Asimismo, han recomendado a la ciudadanía "adoptar una serie de medidas preventivas tanto si permanece en la ciudad, como si se desplaza durante estos días".

MEDIDAS PREVENTIVAS

En este sentido, han aconsejado para disfrutar de una Semana Santa segura informarse por canales oficiales; respetar las indicaciones policiales, especialmente en zonas con gran concentración de personas o durante el paso de las procesiones.

Mantener la calma en aglomeraciones; facilitar el paso a los servicios de emergencia, en caso de incidente; vigilar las pertenencias; atender a los menores, sin perderlos de vista y, si es posible, anotar un teléfono de contacto o utilizar pulseras identificativas.

Evitar grandes cantidades de dinero en efectivo y priorizar el uso de medios de pago seguros; tener precaución con dispositivos móviles, no dejándolos sobre mesas o lugares visibles, especialmente en terrazas o establecimientos. Tener cuidado con el uso de redes WiFi públicas.

Proteger el domicilio si viajas, asegurando el cierre de puertas y ventanas, no difundir la ausencia en redes sociales y pedir a alguien de confianza que recoja la correspondencia. Si se utiliza transporte público, mantener siempre controlado el equipaje, especialmente en paradas intermedias. Y evitar portar objetos voluminosos que dificulten la movilidad en zonas con gran afluencia.

Ante cualquier situación de emergencia, se recomienda mantener la calma, seguir las indicaciones de los agentes y contactar de inmediato con la Policía Nacional a través del teléfono 091. La colaboración ciudadana resulta "fundamental para el correcto desarrollo de estos días, contribuyendo entre todos a una Semana Santa segura".