Más de 400.000 andaluces viajaron al extranjero en abril, un 2,7% más que el año anterior

Archivo - Imagen de archivo de turistas. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 409.633 andaluces viajaron al extranjero el pasado mes de abril, un 2,7% más que el año anterior, la mayoría de ellos a países como Portugal (135.028), Francia (55.650) e Italia (36.918), tal y como se desprende de la estadística experimental de medición del turismo a partir de teléfonos móviles publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A Portugal, Francia e Italia como destino preferente de los baleares, le siguieron Gibraltar (36.873), Marruecos (29.323) y Reino Unido (26.357). En relación al mes anterior, los andaluces viajaron al extranjero un 2,44% menos.

En cuanto a las pernoctaciones y con respecto al mes anterior, descendieron un 1,59%, hasta las 1.702.326, y un 1,83% menos que el mismo mes del año anterior.

Por lo que respecta al turismo interior, un total de 2.281.772 residentes en Andalucía visitaron otra provincia o comunidad autónoma durante el pasado mes de abril. En concreto, 1.561.599 viajaron a otra ciudad andaluza, seguido de Madrid (188.173), Castilla-La Mancha (87.739) y Extremadura (81.475).

Además, un total de 2.983.068 españoles visitaron Andalucía en el mes de abril con un total de 11.181.082 pernoctaciones, lo que supone un 33,4% más que el mes anterior.