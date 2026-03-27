Más de 500 personas dialogan con mujeres de Margaritas-Moreras sobre derechos feministas

Sesión de la compañía 'Las Xirgús', bajo la dirección de Irene Lázaro y con financiación del Instituto de las Mujeres, con 'Las Olas: Feminismo y Libertad'. - LAS OLAS COMUNICACIÓN

CÓRDOBA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Medio millar de personas ha reflexionado en torno a los derechos de las mujeres en las seis sesiones que la compañía 'Las Xirgús', bajo la dirección de Irene Lázaro y con financiación del Instituto de las Mujeres, ha realizado de 'Las Olas: Feminismo y Libertad' a lo largo del mes de marzo.

Según ha informado la organización, la obra, en la que siete mujeres del barrio cordobés de Margaritas-Moreras exploran la evolución de los derechos civiles y la lucha por la igualdad desde 1892 hasta la actualidad, ha permitido generar un necesario espacio de diálogo intergeneracional sobre las libertades conquistadas en el último siglo y la importancia de su defensa ante el riesgo de perderlas.

Los dos encuentros abiertos al público, celebrados en la Biblioteca Grupo Cántico y el Centro Cívico de Poniente Sur, han reunido a más de 300 vecinos que se han acercado a escuchar y debatir con las actrices, mujeres de entre 66 y 80 años que vivieron en primera persona el franquismo y la transición.

En los debates posteriores, moderados por la periodista Elena Lázaro, autora de la tesis en la que está inspirada la obra, el público ha conocido cómo fueron la infancia y la juventud de estas mujeres, criadas de manera distinta a los hombres en un mundo que las cuestionaba y reprimía, y cómo el feminismo cambió sus vidas con el paso de los años.

Además, la obra ha pasado por los escenarios de centros educativos como el IES Trassierra, donde más de 150 alumnos han compartido sus ideas en un diálogo intergeneracional fundamental para seguir avanzando en igualdad. Las protagonistas de 'Las Olas' han compartido asimismo su trabajo con alumnado de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Córdoba, en un acercamiento a este proyecto de teatro social que reivindica el poder transformador de las artes escénicas. La obra también se ha presentado en pases más reducidos ante colectivos de mujeres migrantes o en situación de exclusión social.

La directora de la obra, Irene Lázaro, ha agradecido la respuesta del público que se ha interesado por las historias de las siete mujeres protagonistas de 'Las Olas' y el mensaje de la obra, "especialmente necesario para generaciones jóvenes que corren el riesgo de olvidar de dónde venimos".

Por ello, considera "fundamental que la obra siga llegando a los centros educativos, ya que la experiencia ha demostrado cómo escuchar las historias reales de mujeres normales de su ciudad es un dique de contención ante mensajes reaccionarios que repiten que antes vivíamos mejor". Asimismo, Lázaro ha agradecido a las componentes de 'Las Xirgús' su "generosidad a la hora de compartir sus vivencias para generar conciencia".

'LAS OLAS'

La obra 'Las Olas' está inspirada en la tesis doctoral 'El sexo de los ángeles: Discursos y prácticas sexuales femeninas. España, 1870-1931', realizada por la periodista científica y doctora en Patrimonio, especialidad Historia Contemporánea, por la Universidad de Córdoba (UCO) Elena Lázaro y dirigida por los profesores María José Ramos Rovi y Francisco Acosta Sánchez, que recibió en 2022 el premio 'María Zambrano' a la mejor tesis en temas feministas.

Las encargadas de llevarlo a escena son 'Las Xirgú', una compañía de teatro creada como proyecto social del Centro de Promoción de la Mujer del barrio de Las Margaritas de Córdoba y compuesta por María Dolores López Melero, Herminia Hernández Ruíz, Pilar Hidalgo de la Cruz, Joaqui Peña Justo, Ana Ferrer Parras, Pepi Vaquero Macías y Ángela Ramos Jiménez, bajo la dirección de Irene Lázaro.

El proyecto 'Las Olas: Feminismo y Libertad' está financiado por el Instituto de las Mujeres, organismo adscrito al Ministerio de Igualdad, en el marco de la convocatoria de subvenciones 'Cultura: derecho de Todas' para el fomento de la igualdad de género, destinadas a la promoción de la creación, producción y difusión artística y cultural.