Más de 600 agentes velarán por la seguridad en el Vía Crucis Magno de Córdoba con previsión de más de 150.000 personas

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, han presidido este miércoles la Junta Local de Seguridad con motivo del Vía Crucis Magno, el sábado 11 de octubre, para el que se destinarán más de 600 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante la previsión de afluencia de más de 150.000 personas.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha detallado que por parte de la Policía Local, en este dispositivo especial, habrá 212 efectivos, más los mandos, que se van a dividir en tres anillos perimetrales en la celebración de este evento: el primer anillo, en torno a la carrera oficial y los alrededores, y dos anillos más amplios, "en función de si hay necesidad de evacuación o hubiera un problema de seguridad ciudadana".

También, se va a trabajar en la ordenación de la movilidad en la ciudad durante ese día, no sólo en la propia celebración del Vía Crucis Magno, sino en todos los aledaños, dando el relevo a la Guardia Civil, que se encarga de todas las carreteras de la provincia para los accesos a la ciudad.

Al respecto, ha hecho un llamamiento a que "durante ese día se sigan todas las indicaciones que va a haber ordenando la movilidad, tanto de vehículos como peatonal, los espacios donde se puede transitar y los que no, porque es un plan" en el que "está todo muy medido para que todos estemos seguros y no haya ningún problema ni de aglomeraciones, ni de vías de evacuación, ni de accesos, ni de seguridad ciudadana", ha remarcado Bellido.

En relación con el control, el alcalde ha comentado que se centrará desde la Comisaría de Policía Nacional en Fleming, "por el propio recorrido que tiene la Magna, que es diferente al de la Semana Santa", de modo que "es un espacio fantástico para controlar todo y estar más operativos", ha resaltado.

CONTROLES EN CARRETERAS

Mientras, la subdelegada ha declarado que más de 80 agentes de la Guardia Civil de Tráfico van a estar a cargo de todos los movimientos que se puedan producir dentro de la provincia por carreteras, "para que todo ocurra y discurra con la máxima tranquilidad y normalidad posible", a la vez que "se van a hacer controles de alcoholemia y de droga entre seis y ocho puntos distintos de las entradas a la ciudad para evitar accidentes". Y otros 200 agentes de la Comandancia trabajarán ese día.

Por su parte, la Policía Nacional contará con unos 215 agentes, con un refuerzo por parte de unidades de Huelva, Sevilla y Cádiz. El centro de control desde la Comisaría estará hasta las 3,00 horas del domingo. López confía en que "todo salga fantásticamente bien" y que "la provincia y la ciudad de Córdoba van a ser un ejemplo de que todo funciona perfectamente bien".

Además, la Policía Local va a acompañar en el recorrido de las imágenes, desde las salidas de los templos hasta la llegada a la carrera oficial y la vuelta, para lo que habrá dos motoristas con cada una de ellas, a lo que se añade un dispositivo de seguridad ciudadana, junto con Policía Nacional, en las salidas de los cortejos, "sobre todo, en los que se prevén más bulliciosos", ha comentado el regidor.

En relación con los anillos de seguridad, con el primero se evita "una masificación de la zona" en torno a la Mezquita-Catedral, en este caso "desde la Calahorra no se puede acceder hacia la Puerta del Puente", dado que "es una vía de evacuación", según ha explicado el jefe de la Policía Local, Juan Díaz, quien ha añadido que el segundo anillo perimetral más ancho llega hasta la calle Alfayatas y el tercer anillo es en colaboración con Policía Nacional, "en caso de una emergencia y hubiera que cerrar el centro para el tráfico". Y hay prevista una capacidad de estacionamiento de hasta 400 autobuses y 2.700 vehículos.