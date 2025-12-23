Más de 600 trabajadores podrán acogerse al ERE de Telefónica en Andalucía, tres de cada cuatro en Sevilla y Málaga

Fachada del edificio de Telefónica en imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Sevilla y Málaga concentran casi el 72% de los trabajadores andaluces que podrían acogerse de forma voluntaria al expediente de regulación de empleo (ERE) de Telefónica, de un total de 661 trabajadores a nivel andaluz, según los datos facilitados por el responsable del sector de telecomunicaciones de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Miguel Ángel Ojeda a Europa Press.

En concreto, 319 trabajadores en Sevilla y 158 en Málaga cumplen los requisitos de edad y condiciones para solicitar su salida, lo que suma 477 personas de un total de 661 potencialmente afectadas en Andalucía, sobre una plantilla regional de 1.259 empleaods. No obstante, el sindicato ha subrayado que se trata de personal que puede acogerse al proceso, sin que exista aún confirmación sobre cuántos lo harán finalmente.

Aunque Sevilla y Málaga concentran el mayor número absoluto de trabajadores que podrían acogerse a este ERE, el impacto relativo del proceso es más intenso en provincias con plantillas más reducidas. En este sentido, en Sevilla 319 de los 657 empleados cumplen los requisitos, lo que supone casi el 49% de la plantilla, mientras que en Málaga la cifra asciende a 158 de 261 trabajadores, en torno al 60%.

No obstante, el porcentaje se eleva aún más en provincias como Jaén, donde 21 de los 31 empleados podrían acogerse al ERE, lo que representa casi el 68% de la plantilla, o Córdoba, con 45 posibles salidas de un total de 75 trabajadores, un 60%.

En Cádiz, el proceso alcanza a 44 de 79 empleados, algo más del 55%, mientras que en Huelva afecta potencialmente a 23 de 38, en torno al 61%.

En otras provincias, aunque el número absoluto es menor, el proceso porcentual también resulta significativo, como en Almería, con 19 de 38 trabajadores (el 50%), o en Granada, donde 32 de los 80 empleados cumplen las condiciones para acogerse al ERE, el 40% de la plantilla.

En comparación con el conjunto del país, Andalucía concentra entre el 12% y el 15% de los trabajadores que podrían acogerse al ERE, en función del volumen final de salidas. En concreto, los 661 empleados andaluces que cumplen los requisitos de edad y condiciones suponen en torno al 14,6% del mínimo nacional previsto de 4.525 salidas, y alrededor del 12% si se alcanzan las 5.500 bajas estimadas por la compañía.

5.500 PERSONAS A NIVEL NACIONAL

En este sentido, a nivel nacional Telefónica calcula que el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a sietes sociedades del grupo y en el que, según las estimaciones de la empresa saldrán alrededor de 5.500 personas, tendrá un coste de unos 2.500 millones de euros (antes de impuestos), según ha informado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Para las sociedades de Telefónica España y Movistar Plus+ la provisión será de alrededor de 2.300 millones de euros, mientras que para las unidades corporativas --conocidas como GBU's-- serán 200 millones de euros.

No obstante, el impacto en la generación de caja del ERE, el cual se ha firmado este lunes con los sindicatos, será positivo ya desde 2026, al igual que la captura de ahorros, dado que la salida de empleados se estima que tendrá lugar ya desde el primer trimestre de 2026.

En caso de que se cumplan las estimaciones de Telefónica en cuanto al volumen de salidas, el coste por trabajador se situará, en promedio, en casi 455.000 euros, un 20% más que los 380.000 euros del ERE anterior, que se cerró en enero de 2024.

Cabe señalar que el mínimo de salidas será de 4.525 y que el máximo dependerá de la cantidad de adhesiones voluntarias que se produzcan al final.

El anterior ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones) y el coste se situó en 1.300 millones de euros (antes de impuestos) --en torno a la mitad que el coste del nuevo ERE--.

Asimismo, el ahorro promedio anual para la empresa en el ERE firmado este lunes se sitúa en unos 600 millones de euros a partir de 2028, más del doble en comparación con los 285 millones de euros anuales del proceso de despido colectivo anterior.

UN MÍNIMO DE 4.525 SALIDAS

Telefónica y los sindicatos han firmado este lunes los acuerdos para los expedientes que afectarán a siete filiales del grupo, aunque en el último momento se ha reducido la afectación en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A. (sociedades conocidas como las GBU's), por lo que el volumen mínimo de salidas en el proceso de despido colectivo se ha reducido a 4.525 (14 menos que las que se iban a rubricar).

El proceso de solicitud de adhesión voluntaria al ERE arrancará el próximo 29 de diciembre para las filiales amparadas en el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), es decir, Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, y se extenderá hasta el próximo 26 de enero.

El plazo también se abrirá el 29 de diciembre para las GBU's, pero terminará después, el 29 de enero, mientras que en Movistar+ el periodo comenzará el 7 de enero y acabará el 6 de febrero.

En cuanto al desglose de la afectación del ERE, en el caso de las filiales del CEV se divide del siguiente modo: 2.925 personas para Telefónica de España (casi el 33% de una plantilla de 8.892 empleados), 720 en Telefónica Móviles (20% de un total de 3.587) y 120 en Telefónica Soluciones (casi un 11% del total de 1.118 efectivos), lo cual suma un total de 3.765 bajas.

La propuesta inicial de Telefónica pasaba por un total de 5.040 salidas en el conjunto de las sociedades del CEV, pero la oferta final concreta una horquilla de entre 3.765 y 5.040 salidas, si bien la cifra final estará ligada al volumen de adhesiones voluntarias que se registren, el cual se conocerá en febrero.

Esto quiere decir que, en caso de que hubiese 3.765 adhesiones voluntarias, no habría más salidas, mientras que si hubiese, por ejemplo, 5.300 adhesiones voluntarias, el número máximo de salidas seguiría siendo de 5.040.

Asimismo, si hubiese, por ejemplo, 3.000 adhesiones voluntarias, se producirían 765 salidas forzosas, hasta llegar a las 3.765 salidas, cifra que marca el umbral máximo de afectación del ERE para las filiales del CEV en caso de que no haya un volumen de voluntariedad suficiente.

CONDICIONES ECONÓMICAS

En cuanto a las indemnizaciones, la propuesta de la empresa para todas las filiales contempla unos tramos de renta para los nacidos entre 1969 y 1971 del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% a partir de entonces, con la salvedad de que en Movistar+ no entran los nacidos en 1971.

En tanto, los nacidos entre 1965 y 1968 tendrán un 62% hasta los 63 años y un 34% a partir de entonces, mientras que para los nacidos en 1964 y anteriores los porcentajes se sitúan en el 52% hasta los 63 años y en el 35% a partir de entonces.

En cuanto a los requisitos para poder adherirse de forma voluntaria al ERE, en el caso de las filiales del CEV se necesitan 15 años de antigüedad durante la vigencia del proceso (en su caso hasta el 31 de diciembre de 2028), mientras que para las GBU's (Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A.) se precisan 13 años de antigüedad, si bien la duración temporal del procedimiento de despido colectivo será, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, en el caso de las GBU's se añaden primas de voluntariedad en función de la antigüedad en la empresa que oscilan entre los 5.000 y los 18.000 euros, el doble que la horquilla de entre 2.500 y 9.000 euros propuesta en reuniones anteriores.

En concreto, para los que tengan menos de 8 años de antigüedad serán 5.000 euros; entre 8 y 12 años (7.000 euros); entre 12 y 16 años (9.000 euros); entre 16 y 20 años (12.000 euros); entre 20 y 24 años (15.000 euros) y más de 24 años (18.000 euros).