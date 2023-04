Más de 6.000 jóvenes participan en las actividades lectivas del Tour del Talento 2023 en Córdoba

CÓRDOBA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 6.000 jóvenes han asistido a las actividades lectivas desarrolladas durante la semana del Tour del Talento Córdoba 2023, mientras que han sido más de 23.000 los asistentes que han disfrutado de las actividades de ocio realizadas, principalmente a lo largo del fin de semana. Este evento ha sido organizado por la Fundación Princesa de Girona con Trivu como aliado estratégico y el Ayuntamiento de Córdoba a través de su Delegación de Juventud y de Planneo como coorganizadores.

Tal y como ha indicado la organización en una nota, durante siete días se han celebrado más de 50 actividades centradas en potenciar la mejora de la empleabilidad, los trabajos del futuro, las competencias profesionales más demandadas por las empresas, el 'awareness' digital y la educación.

Además, de manera transversal, el Tour de Córdoba ha puesto en valor las profesiones artísticas. La vocación por la cultura y ha promovido también un debate sobre el poder transformador de la cultura y las artes, junto a una amplia oferta de ocio y espectáculos.

El director general de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué, ha hecho una "valoración extraordinaria de esta semana del Tour del Talento en Córdoba, que ha permitido poner en valor la profesión y la vocación por lo artístico". Además, ha destacado "la complicidad del Ayuntamiento que ha creído desde el principio en este proyecto desde el principio apoyando a la Fundación con actividades dedicadas a la gente joven de la ciudad, acercándoles nuevas oportunidades y aflorando el talento".

Por su parte, la delegada de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, ha manifestado que "ha sido una semana de talento con mayúsculas, por parte de los jóvenes que han participado en las diferentes actividades durante la semana y también por parte de los cordobeses que han sabido mostrar su cariño y apoyo a la juventud cordobesa".

Además, Bustos ha agradecido a la Fundación Princesa de Girona "habernos permitido ser sede del talento 2023 y mostrarle al mundo nuestra mejor materia prima, que como digo siempre es el talento de los jóvenes cordobeses, que no solo es el futuro, sino también el presente de esta ciudad"

En la jornada previa a la inauguración del tour, el equipo que desarrolla el proyecto musical AmplificARTE ofreció su primer concierto educativo en Andalucía ante más de 1.000 estudiantes del colegio Escuelas Profesionales Sagrada Familia-Fundación Peñaflor (SAFA) y del CEIP Andalucía de Fuengirola, ambos centros educativos galardonados con el Premio Escuela del Año de la Fundación. Los conciertos se realizaron en las instalaciones del SAFA de Écija (Sevilla).

El mismo, en la Plaza de las Tendillas de Córdoba, se celebró el concierto inaugural del Tour del Talento a cargo de La Carroza del Teatro Real, el escenario itinerante del teatro lírico de Madrid. Un recital lírico gratuito en el que se pudieron escuchar arias de algunas de las óperas más conocidas de Puccini, Mozart, Delibes, Offenbach, Bizet, entre otros.

También hubo romanzas de zarzuela de Penella Moreno y Sorozábal, en las voces de la soprano Sonia Suárez; la Mezzosoprano Alejandra Acuña; el barítono Willingerd Giménez, y la soprano cordobesa Auxiliadora Toledano (Premio Artes y Letras 2013), acompañados por la pianista Cristina Sanz.

La inauguración del Tour del Talento Córdoba 2023, que tuvo lugar el pasado jueves, estuvo presidida por la reina Letizia y culminó con la proclamación de la violinista granadina María Dueñas como Premio Princesa de Girona Artes y Letras 2023 por "su gran talento, su disciplina y su capacidad de trabajo constituyendo un excepcional modelo inspirador para los jóvenes".

El papel de la cultura como eje transformador educativo protagonizó el acto central del tour, en la mesa redonda 'El arte que transforma', conducida por el Premio Artes y Letras 2016 Andrés Salado y que contó con la participación de Juan Zamora, artista plástico Premio Artes y Letras 2017; María Sánchez, escritora y Premio Artes y Letras 2021; Ignacio García-Belenguer, director del Teatro Real; Ana Vallés, presidenta del Grupo Sorigué y el maestro de 'Generación docentes', Andrés Herrera.

Antes del acto central, a escasos metros del Gran Teatro, el Centro Cultural San Hipólito acogió la presentación de tres de las iniciativas desarrolladas por el laboratorio de innovación educativa (EduLab) del programa 'Generación docentes' de la Fundación Princesa de Girona, que ya están impactando de forma positiva en la sociedad, con objetivos tan dispares como necesarios: AmplificARTE, Red de docentes para el desarrollo y Skill Up.

En este espacio de presentaciones, la reina y la comitiva oficial se interesaron también por el proyecto educativo que la Fundación está desarrollando junto a Harbour.Space University y con la colaboración de Fundación Banco Sabadell para contribuir al desarrollo tecnológico de los jóvenes y de las aulas a través de formaciones disruptivas que contribuirán a expandir el lenguaje de la programación como competencia a través del proyecto 'Cód¡Go!'.

El Tour del Talento es una iniciativa de la Fundación Princesa de Girona y cuenta con Trivu como aliado estratégico. En Córdoba, además, ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba a través de su Delegación de Juventud y de Planneo como coorganizadores, así como diferentes entidades como la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, la Asociación de Empresarios del Sur de España-CESUR. Además, en su impulso han colaborado U4Impact, Fundación Magtel, el Teatro Real de Madrid, Zurich y Enagás, así como más de 40 organizaciones empresariales y sociales de la ciudad.

El Tour del Talento en Córdoba también ha contado con la colaboración de la Fundación Lo Que De Verdad Importa, Leagues of Code y los colaboradores estratégicos Code.org, Unesco, H-Farm, la Fundación ONCE, Rural School Collaborative, The Power Business School, GSMA, Global Mobility Call, Learn Land, la Fundación Accenture, Banco de España Eurosistema, Art House Academy, Escuela Superior de Música Reina Sofía, Haz - Alianza por la Educación, Laboratorio Hip de innovación social, ASTI, Imagine Creativity Center.