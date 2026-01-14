Más de 70 familias de Córdoba reciben ayuda de Cruz Roja frente a la pobreza energética

Un taller de Cruz Roja. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 70 familias cordobesas reciben ayuda de Cruz Roja frente a la pobreza energética, destacando el hecho de que la institución humanitaria apoyó en 2025 en el pago de 130 facturas de luz, agua o gas, merced al respaldo de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y los ayuntamientos de Pozoblanco y Priego de Córdoba, además de fondos propios de la entidad.

Así lo ha indicado la entidad humanitaria en una nota en la que Pilar, una cordobesa que ilustra con sus palabras la dura realidad que sufren muchas familias de la provincia cuando bajan las temperaturas, ha asegurado que "en los días de frío no ponía el brasero y me echaba una manta. De igual modo, a la hora de dormir, les decía a mis hijas, hoy nos acostamos juntas, para evitar tener que calentar dos habitaciones".

Se trata de una realidad que tiene nombre y apellido, pobreza energética, que no es sino una cara más de la vulnerabilidad económica, que impide a muchas familias satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para cubrir sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18º a 20º C en invierno y 25º C en verano).

"Hay muchas familias que, aunque trabajen, tienen verdaderos problemas para afrontar los pagos básicos, como son los suministros de luz o gas", ha explicado Rafael Cobos, trabajador social del programa de Extrema Vulnerabilidad de Cruz Roja.

Para hacer frente a esta situación, la entidad desarrolla diversos programas de emergencia social --tanto en la capital como en municipios de la provincia tales como Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil o Villanueva de Córdoba-- que tratan de dar respuesta a esa realidad y atienden a aquellas personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad.

Entre dichas acciones se encuentra el pago de suministros básicos del hogar, como la luz, el agua o el gas. Así, la institución humanitaria ofreció ese apoyo durante el pasado año a un total de 71 familias de la provincia --en el marco del proyecto 'Intervención con personas en situación de extrema vulnerabilidad'--, a las que se les abonaron 130 recibos de luz, agua o gas.

Es el caso de Pilar, cuya situación varió tras acercarse a Cruz Roja en busca de ayuda social. Allí, entre otras cosas, encontró apoyo para el pago de un par de facturas de luz y orientación para solicitar el bono social, al que tenía derecho y del que, por desconocimiento, no se beneficiaba hasta entonces.

Asimismo, el enfoque integral que despliega la entidad frente a esta realidad contempla formaciones de ahorro doméstico y la entrega de kits de eficiencia energética, con el objetivo de conservar el calor en el hogar y reducir el consumo.

En esta línea, y para hacer frente a la 'cuesta de enero', desde la organización se recomienda optimizar el consumo energético para ahorrar en la factura de la luz y promover el cuidado medioambiental.