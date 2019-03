Más de 74.000 andaluces han recibido la devolución del IRPF por maternidad y paternidad por 88,2 millones

Publicado 26/03/2019 12:44:42 CET

SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos 74.175 madres y padres han recibido en Andalucía hasta la fecha la devolución del IRPF vinculada con los permisos de maternidad y paternidad disfrutados entre 2014 y 2017, por un importe de 88,2 millones de euros.

A nivel nacional, más de 563.000 madres y padres han recibido hasta la fecha la devolución del IRPF vinculada con los permisos de maternidad y paternidad disfrutados entre 2014 y 2017, con una devolución de 1.300 euros de media (2.012 euros las mujeres y 470 los hombres), por un importe de 733 millones de euros.

Así lo ha señalado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en declaraciones a los periodistas antes de participar en el Foro de Directivas Andaluzas, en Sevilla, donde ha señalado que el Gobierno está enfocando la fiscalidad para que las mujeres puedan estar con una mayor participación en los órganos de toma de decisiones.

En este sentido, ha recordado que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que no se aprobaron, se contemplaba una bonificación fiscal a empresas que tuvieran en su consejo de administración a mujeres.

Por su parte, el Ministerio en una nota ha señalado que estas cifras de devolución del IRPF por maternidad y paternidad no son definitivas, dado que los contribuyentes siguen presentando solicitudes. De hecho, en las últimas siete semanas se han recibido cerca de 180.000 solicitudes de devolución.

Adicionalmente, explica que existe toda una serie de supuestos complejos que requieren de un mayor tiempo de comprobación previa antes de resolver positiva o negativamente una solicitud, entre los cuales destaca las solicitudes duplicadas, también aquellas en las que consta una cuenta bancaria incorrecta o no consta cuenta, y casos de declaraciones que ya fueron en su momento objeto de una comprobación.

En estos momentos, sobre un total de 1.021.000 solicitantes, se ha resuelto la solicitud de 733.000 y, sobre estos últimos, ha correspondido practicar devolución a 563.000 contribuyentes, lo que supone el 76,8 por ciento de todos aquellos con solicitud resuelta.

También hay que tener en cuenta que no todas las solicitudes generan un derecho de devolución en la medida en que hay contribuyentes que no han sufrido retención o no han abonado cuotas en el IRPF por partir de niveles bajos de renta.