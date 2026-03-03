Más de 7.700 vecinos de la provincia de Granada podrán recorrer la Alhambra y la Dobla de Oro

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, y el director general del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rodrigo Ruiz-Jiménez - DIPUTACIÓN

GRANADA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un convenio de colaboración entre la Diputación de Granada y el Patronato de la Alhambra y Generalife permitirá el acceso gratuito de 7.710 vecinos de la provincia a este conjunto monumental y al itinerario cultural de la Dobla de Oro.

La diputada de Cultura y Educación de la Diputación de Granada, Pilar Caracuel, y el director general del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rodrigo Ruiz-Jiménez, han presentado este convenio de colaboración entre ambas instituciones, según ha informado en nota de prensa la institución provincial.

Caracuel ha destacado que "este convenio refleja el compromiso de la Diputación con la democratización del acceso a la cultura y al patrimonio" y lleva a que los vecinos, "independientemente del tamaño de su municipio, puedan conocer y disfrutar de uno de los conjuntos monumentales más importantes del mundo".

"Estas iniciativas fomentan el conocimiento de nuestra historia y nuestras raíces, a la vez que fortalecen el sentimiento de pertenencia y orgullo por el extraordinario legado cultural que atesora la provincia de Granada. Desde la Diputación, seguiremos trabajando para que el patrimonio sea una oportunidad de cohesión y desarrollo para nuestros municipios", ha añadido.

Por su parte, el director general del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rodrigo Ruiz-Jiménez, ha señalado que "con este acuerdo, el conjunto monumental puede acercarse a toda la provincia para que los granadinos lo conozcan mejor y lo sientan como propio".

Ha defendido el compromiso con la excelencia en la gestión, reivindicando "la Alhambra como un referente no solo turístico, sino también cultural, un espacio vivo que impulsa investigación, conservación y actividad educativa".

"Queremos una Alhambra que sea, no es solo motor de la economía, sino catalizador de progreso de Granada", ha concluido Ruiz-Jiménez. En concreto, 3.870 vecinos de 73 municipios podrán recorrer la Alhambra, mientras que otros 3.840 de 69 municipios accederán al itinerario cultural de la Dobla de Oro.

Para el año 2026, un total de 101 municipios han solicitado entradas para la visita a la Alhambra y 74 para los monumentos de la Dobla de Oro, lo que eleva la previsión total de visitantes a 7.710 personas. El organismo dependiente de la Junta se compromete a facilitar a la Delegación de Cultura y Educación de la Diputación un total de 120 visitas semanales para los monumentos hispanomusulmanes integrantes del programa Dobla de Oro.

También otras 120 entradas generales diurnas cada sábado del año para visitar la Alhambra, todas ellas en condiciones de gratuidad. Mediante convocatoria pública, la Diputación ofrece a los municipios de la provincia la posibilidad de que sus habitantes puedan acogerse a estas visitas culturales.

La Delegación de Cultura y Educación actúa como intermediaria en la gestión de las reservas, prestando asistencia técnica a los ayuntamientos y colaborando en la tramitación necesaria para materializar la adjudicación de las entradas en coordinación con el Patronato de la Alhambra.

La localidades que visitarán la Alhambra son Híjar, Soportújar, Caniles, Montejícar, Pinos Puente, Castril, Santa Cruz del Comercio, Carchuna-Calahonda, Castilléjar, Bérchules, Bácor Olivar, Morelábor, Nevada, Almuñécar, Albuñol, Ugíjar, Gualchos, Las Gabias, Monachil, Arenas del Rey, Albondón, Marchal, Fornes, Cáñar, La Taha, Orce, Chauchina, Güevéjar, Turón, Freila, Bubión, Alfacar, Benalúa de las Villas, Campotéjar, Dúdar, Huéneja, Calicasas, Ferreira, Dehesas Viejas, Játar, Lújar, Beas de Granada y Quéntar.

También Albuñuelas, El Valle, Jayena, Cájar, Gobernador, Armilla, Ventas de Zafarraya, Motril, Peligros, Purullena, Iznalloz, Cortes y Graena, Lentegí, Colomera, Ventas de Huelma, Valle del Zalabí, Dehesas de Guadix, Lanjarón, Pórtugos, Sorvilán, Albuñán, Lanteira, Cúllar Vega, Güéjar Sierra, Cogollos Vega, Aldeire, Villamena, Benamaurel, Zújar, Benalúa y Montillana.

Las que visitarán los monumentos de la Dobla de Oro son Dólar, Alfacar, Ogíjares, La Malahá, Torre-Cardela, Fuente Vaqueros, Polícar, Domingo Pérez de Granada, Gójar, Chimeneas, Cúllar, Alamedilla, Torvizcón, Alquife, Píñar, Polopos-La Mamola, Dílar, Atarfe, Guadahortuna, Churriana de la Vega, Víznar, Almegíjar, Valderrubio, Zagra, Diezma, Játar, Molvízar, Capileira, Pampaneira, Maracena, Gor, Las Gabias y Jérez del Marquesado.

También Peligros, Moclín, Huéscar, La Calahorra, Pinos Genil, Calicasas, Motril, Albolote, Freila, Alhama de Granada, Alicún de Ortega, Alhendín, Orce, Benalúa, Dúdar, Cijuela, Jun, Otívar, Zafarraya, Órgiva, Villa de Otura, Cenes de la Vega, Escúzar, Ítrabo, Mairena y Picena, Vélez de Benaudalla, Montefrío, Algarinejo, La Taha, Sorvilán, Marchal, Benalúa de las Villas, Campotéjar, Lújar, Pórtugos y Castilléjar.