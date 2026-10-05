Más de 7.900 participantes en la XVII Gran Premio de Carreras Populares 'Jaén, paraíso interior'

XVII Gran Premio de Carreras Populares 'Jaén, paraíso interior' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha celebrado este lunes la entrega de galardones a los atletas ganadores del XVII Gran Premio de Carreras Populares 'Jaén, paraíso interior', en el marco de un acto que se ha desarrollado en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos de Jaén y en el que ha participado la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo.

En su décimo séptima edición, este circuito ha registrado en sus 19 pruebas más de 7.900 participaciones, lo que supone un incremento en más de 300 respecto al año anterior. Asimismo, han sido un total de 4.382 los atletas procedentes de 64 municipios los que han tomado parte en, al menos, una prueba.

"Son datos que, sin duda, confirman que estamos ante un circuito plenamente consolidado que sigue creciendo y que cuenta cada año con un respaldo mayor por parte de los aficionados al atletismo de nuestra provincia", ha destacado la diputada de Cultura y Deportes.

"Hoy ponemos el broche final a una nueva edición de este Gran Premio y lo hacemos reconociendo, sobre todo, a quienes son sus grandes protagonistas, los corredores y corredoras que durante meses han recorrido nuestra provincia a través del deporte", ha señalado Colomo.

En su intervención, Colomo ha felicitado a los ganadores de esta edición y a los 266 atletas que han finalizado este XVII Gran Premio de Carreras Populares, lo que significa que han completado, como mínimo, un total de nueve pruebas del mismo. Además, la diputada de Cultura y Deportes ha subrayado en este acto la colaboración de "clubes, ayuntamientos, entidades y personas que hacen posible cada carrera de este circuito".

Esta décimo séptima edición, que se ha desarrollado entre los meses de marzo y agosto de este año, ha tenido como sedes los municipios de Mancha Real, Torres, Arjona, Andújar, Beas de Segura, Vilches, Torredelcampo, Ibros, Jabalquinto, Jódar, Baeza, Mengíbar, Marmolejo, Alcalá la Real, Huelma, Santiago de Calatrava, Villargordo, Bedmar y Martos.

Los primeros clasificados en las distintas categorías de este circuito -sénior, veterano A, B, C, D, E y F y personas con discapacidad- han recibido hoy un trofeo y como premio también tomarán parte el próximo 29 de noviembre en la 103 Jean Bouin 2026 de Barcelona, para la que tendrán cubiertos los gastos personales y de un acompañante, de desplazamiento, alojamiento e inscripción. Otro de los galardones que reciben como ganadores es la inscripción en la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón 2027.

Además, también se ha otorgado un trofeo a los atletas clasificados en el segundo y tercer puesto de cada categoría -que también han recibido como premio la inscripción en la San Antón- y se ha entregado un obsequio especial a cada uno de los deportistas que han finalizado este circuito.