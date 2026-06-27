Más de 81.000 alumnos esperan examen práctico en Andalucía y las autoescuelas anuncian manifestación regional en julio

Archivo - Imagen de archivo de vehículos de autoescuelas. - APAC - Archivo

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión Federal de Autoescuelas de Andalucía (UFAA), Rafael Cruz, ha informado que un total de 81.683 alumnos esperan hacer el examen práctico de circulación en Andalucía y que la lista de espera se sitúa en una media de tres meses. Asimismo, ha anunciado que tras la reunión mantenida este viernes por la tarde, las autoescuelas han decidido convocar una manifestación a nivel regional a mediados del mes de julio.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la UFAA ha afirmado que "se ha alcanzado una cifra récord en Andalucía" y ha detallado que Málaga con 17.642 es la provincia con más alumnos pendientes del examen práctico de circulación, le sigue Sevilla con 16.110 alumnos, Granada con 13.800, Cádiz con 10.256, Almería con 7.993, Córdoba con 6.689, Huelva con 4.597 y Jaén con 4.596. Además, ha asegurado que "cada año vamos a peor y que el verano es muy complicado porque es cuando más demanda de alumnos tenemos pero cuando menos oferta de examinadores hay".

De ahí, que como medidas "las autoescuelas pidamos un servicio de interinos", ha indicado Cruz y ha criticado la implementación del plan PRO ideado por la Dirección General de Tráfico para examinar durante los fines de semana, asegurando que "sobre el papel era una buena idea, pero la puesta en marcha ha sido nefasta" y que en Andalucía "solamente se ha realizado en Almería con resultados limitados".

Por tanto, estas cifras son "preocupantes" ya que "no han bajado" y han alcanzado unos datos "históricos" que demuestran que "el problema persiste sin solución".

En relación a las consecuencias de esta situación, Cruz ha subrayado que "los índices de suspensos se han incrementado por los tiempos de espera prolongados y que las autoescuelas están sufriendo pérdidas económicas ya que cuentan con un número reducido de alumnos por obligación".

Igualmente, "la escasez de exámenes genera un círculo vicioso que afecta especialmente a las autoescuelas rurales, donde el 70% de su volumen de trabajo lo hace en los meses de verano". Pero, "si un alumno no puede examinarse, pues, indudablemente no da clase", lo que "impide que trabajen pudiendo trabajar, que es el problema que tenemos", ha remarcado.

Por último, el representante del sector ha hecho hincapié en que el problema afecta también a conductores profesionales, advirtiendo que "tenemos a las empresas llamándonos a diario pidiéndonos conductores". Por tanto, "la falta de capacidad de examen genera una carencia de conductores profesionales que obliga a tirar de conductores de fuera de España", ha concluido.